İnsan sağlığını bakın nasıl riske atmışlar! Her şey Sayıştay raporunda...

Sayıştay, şehir hastaneleri ile sağlık tesislerinde halkın sağlığıyla nasıl oynandığını gözler önüne serdi. Bazı şehir hastanelerinde radyasyon odaları, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan (TAEK) lisans alınmadan açıldı. Röntgen odalarının duvar kalınlıklarının da olması gerekenden daha ince inşa edildiği belirlendi.

KAPLAMALARDA EKSİK MALZEME

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, granit yer kaplaması, taş yünü kaplaması, çelik sütun kaplaması gibi sağlık açısından önem taşıyan kaplamalarda da eksik malzeme kullanılarak vatandaşın sağlığı riske atıldı. Sayıştay raporunda şu tespitlerde bulunuldu:

■ Yeni inşa edilen ya da bakım onarımı yapılan yeni sağlık tesisleri projesinde röntgen odalarında öngörülen kurşun kaplama imalatının yerine daha ince yapıldığı tespit edilmiştir. Yerinde yapılan denetimlerde projede yer alan granit yer kaplaması imalatlarının belirlenen kalınlıktan ince yapıldığı görülmüştür.

■ Buhar dengeleyici imalatına ilişkin yükleniciye ödeme yapıldığı halde, taş yünü imalatına ilişkin projede öngörülen pozda kullanılmayan imalat kalemi için yükleniciden kesinti yapılmamıştır.

LİSANS VE YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ ALINMAMIŞ

Sayıştay'ın raporunda, şehir hastanelerinde görevli şirket tarafından görüntüleme hizmeti kapsamında getirilen bazı tıbbi cihazlar için TAEK'ten lisans alınması gerektiğine dikkat çekilerek, “Yapılan incelemede, bazı şehir hastanelerinde, hastaneler hizmete açılmadan önce görevli şirket tarafından alınması gereken yapı kullanım izin belgesi, TAEK lisansları, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında alınması gereken belgeler gibi izin, ruhsat, lisans, vb'nin alınmadığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.