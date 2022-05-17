İnşaat işçisi Mustafa’nın organları 5 ailenin yüzünü güldürdü

Eskişehir’de geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mustafa Korkut’un bağışlanan organları, 5 farklı insanın yüzünü güldürdü.

Ramazan Bayramı’nın 3. günü Alpu’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan 38 yaşındaki Mustafa Korkut’un, 7 Mayıs’ta beyin ölümü gerçekleşti. Duyarlı ailesinin organ bağışını kabul etmesiyle düzenlenen operasyonla Mustafa Korkut’un karaciğeri, iki böbreği ve iki korneası alındı. 8 Mayıs’ta karayoluyla Ankara ve İstanbul’a gönderilen organlar, başarılı operasyonlarla 5 farklı hastaya nakledildi. İnşaat işçisi olan 2 çocuk babası 38 yaşındaki Korkut, hayata gözlerini yumarken, ardında 5 yeni hayat bırakmış oldu. Mustafa Korkut’un annesi ise gurur dolu acısıyla gözyaşları döktü.

“Çok mutluyum, oğlumun organları 5 kişiye hayat verdi”

Oğlunu kaybetmenin acısıyla gözyaşlarına boğulan fakat gururlu ve mutlu olduğunu dile getiren anne Yaşare Korkut, herkesi organ bağışına davet etti. Oğlunun organlarıyla yaşama tutunan 5 kişinin olmasından dolayı gurur duyduğunu söyleyen Yaşare Korkut, “Çok iyi bir oğlum vardı. Çok hayırlı bir evlattı. Onunla gurur duyuyorum. Organlarını bağışladığı için gurur duyuyorum. Herkes organlarını bağışlasın. Benim oğlum 5 kişiye hayat verdi. Herkes organ bağışlasın ve bekleyenlerin hayatını kurtarsın. Onlar da yaşasınlar. Oğlum çok merhametli çok iyi bir çocuktu. Anne olarak içim yanıyor ama oğlumun organları yaşıyor. Çok mutluyum, 5 kişiye hayat verdi” dedi.

“Eskişehir Şehir Hastanesi’nde 36 organ vericisi tespit edildi”

Organ bağışının önemine değinen Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Sungur, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Kaybedilen 1 canın 5 kişiye hayat verebildiği örnek olarak Mustafa Korkut’u belirten Doç. Dr. Sungur, “Organ nakli ülkemizde sosyal bir problemdir. Ülke genelinde yaklaşık olarak 28 binden fazla organ nakli bekleyen hasta var. Organ bağışı yetersizliği nedeniyle de yaklaşık 4 bin kişi her yıl hayatını kaybediyor. Bu tip hastalığı olan şahısları bizzat görürsek nakil öncesi ve sonrası durumlarını bizzat yaşarsak organ naklinin ne kadar önemli olduğunu anlarız. Eskişehir Şehir Hastanesi kurulduğundan beri 117 beyin ölümü ve 36 organ vericisi tespit edildi. Biz bu duruma katkı sağlamaya çalışıyoruz. 7 Mayıs’ta beyin ölümü gerçekleşen Mustafa Korkut’un organları, annesinin de söylediği gibi 5 kişide hayat buldu. Teyzemize teşekkür ediyoruz, Mustafa Korkut’a da Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu yüce gönüllü aileye çok teşekkür ediyoruz”

İnşaat işçisi Mustafa Korkut’tan alınan organların Ankara ve İstanbul’da bulunan 5 ayrı hastaya başarılı operasyonlarla nakledildiğini belirten Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görevli Organ Nakli Koordinatörü Funda Günaydın ise şu sözleri kullandı:

“Biz bu yüce gönüllü aileye organ bağışında bulunarak 5 kişiye hayat verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Topluma örnek bir davranışta bulundular. Organ bekleyen hastalar ülkemizde o kadar çok ki her aile aynı duyarlılığı gösterirse gerçekten müteşekkir oluruz. Aile organların tamamını bağışladı. Karaciğer, Ankara’da organ nakli merkezine gitti. İki böbrek de Ankara’da bulunan iki ayrı organ nakli merkezine gitti. Korneaları da Yunus Emre Dünya Göz Bankası tarafından alınarak İstanbul’da çeşitli hastalara nakledildi. Tüm organlar hastalara nakil oldu. Nakil olan hastalarımızın da sağlık durumları gayet iyi.”