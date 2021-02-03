İngiltere’de virüs yeniden mutasyona uğradı

İngiltere’de görülen Covid-19’un daha hızlı yayılan mutasyona uğramış türünün yeniden mutasyona uğradığı açıklandı.

Korona virüsün ilk olarak mutasyona uğramış türünün görüldüğü İngiltere’den korkutan bir açıklama daha geldi. İngiltere Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ülkede bağışıklık sistemini daha iyi aşabilen bir mutasyonun türünün tespit edildiği bildirildi. Yapılan testler sonucu "E484K" adlı mutasyonun Güney Afrika tipi mutasyonda görülen değişimin aynısını içerdiği belirtildi. Leicester Üniversitesinden Doktor Julian Tang mutasyonu, "tamamen beklenmedik olmasa da endişe verici bir gelişme" olarak nitelendirdi. Tang, virüsün daha fazla mutasyona uğramasının önlenmesi konusunda halkın karantina kurallarına uymasının ve korona virüs vakalarının azaltılmasının önemli olduğunu belirterek, "Aksi takdirde virüs yalnızca yayılmaya devam etmekle kalmaz, aynı zamanda gelişebilir" dedi.

Mutasyon virüslerin aşı üzerindeki etkisi halen araştırılırken, E484K mutasyonunun, virüsün antikorlara karşı daha dayanıklı olmasına yardım edebileceği tahmin ediliyor. Yeni mutasyon türünün Bristol’da 11, Liverpool’da 32 kişide görüldüğü aktarıldı.

Mutasyonların aşı üzerindeki etkileri halen araştırılırken, ABD merkezli ilaç firması Moderna ürettikleri korona virüs aşısının mutasyona karşı etkili olduğunu açıklamıştı. Ancak uzmanlar vücudun bağışıklık tepkisinin beklendiği kadar güçlü veya uzun süreli olmayabileceği ihtimali olduğunu belirtirken, diğer yandan da en kötü senaryoda bile aşıların gerekirse birkaç hafta veya aylar içinde daha iyi bir etkili olabilecek şekilde yeniden tasarlanabileceği ifade ediliyor.