İngiltere’de son 24 saatte Covid-19’a bağlı bin 449 can kaybı

İngiltere’de korona virüs salgınında son 24 saatte bin 449 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 108 bin 13’e yükseldi.

İngiltere’de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 449 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 108 bin 13’e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 16 bin 840 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 852 bin 623’e yükseldi. Sağlık Bakanlığı ayrıca, şu ana kadar 9,6 milyon kişinin Covid-19’a karşı aşılandığını açıkladı.

Covid-19’un Güney Afrika varyantı İngiltere’de

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, Bristol ve Liverpool’da Covid-19’un Güney Afrika’da ortaya çıkan türünün tespit edildiğini belirtti. Hancock, virüsün Bristol’de 11 ve Liverpool’da 32 olmak üzere toplam 43 kişide tespit edildiğini açıkladı. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlara evlerinde kalmaları ve yalnızca zorunlu hallerde dışarı çıkmaları konusunda uyarıda bulunan Hancock, Güney Afrika mutasyonunun daha ölümcül olduğuna dair bir kanıt olmadığını ancak daha bulaşıcı olduğunu ifade etti.

Pfizer aşısının geciktirilmesi riskli

Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, Pfizer’in geliştirdiği Covid-19 aşısının ikinci dozunun geciktirilmesi, yaşlı insanların Güney Afrika mutasyonuna yakalanma riski ile sonuçlanabileceği belirtildi. Bilim adamları, aşının bir dozunun virüsü öldürmek ve bağışıklık sistemini yeterli antikor üretmek için uyaramayabileceğini ifade etti.