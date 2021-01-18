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İngiltere’de son 24 saatte Covid-19’a bağlı 599 ölüm

İngiltere’de korona virüs salgınında son 24 saatte 599 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 89 bin 860’a yükseldi. Ülkede yaklaşık 4 milyon kişi ise Covid-19’a karşı aşılandı.

Sağlık 18.01.2021, 21:08
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İngiltere’de son 24 saatte Covid-19’a bağlı 599 ölüm

İngiltere’de korona virüs salgınında son 24 saatte 599 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 89 bin 860’a yükseldi. Ülkede yaklaşık 4 milyon kişi ise Covid-19’a karşı aşılandı.

İngiltere’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 599 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 89 bin 860’a yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saatte 37 bin 535 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 433 bin 494’e yükseldi.

İngiltere hükümetinin Covid-19 aşı yönetmeliğine göre aşılama programında üçüncü ve dördüncü öncelikli grubu oluşturan 70’li yaşlarındaki bireylere ve klinik olarak savunmasız kişilere bu haftadan itibaren aşı uygulanacağı açıklandı.

4 milyon kişi aşılandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, İngiltere’de şimdiye kadar yaklaşık 4 milyon kişinin Covid-19’a karşı aşılandığını belirterek, bu haftadan itibaren 70’li yaşlarında olan yaklaşık 5,6 milyon kişiye de aşı uygulanacağını duyurdu. "Elimizden geldiğince hızlı olmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar 80’li yaşlarında olan ve bakımevinde yaşayan kişilerin yarısından fazlası aşılandı" ifadelerini kullanan Başbakan Johnson, "Aşıyı artık diğer öncelik gruplarına da sunmanın zamanı geldi" dedi.

Kısıtlamalar devam edecek

Johnson, şu an için İngiltere’deki korona virüs kısıtlamalarında ve ulusal karantinada herhangi bir gevşeme olmayacağını belirtti. Kısıtlamaların gevşetilmesinin aşılamadaki başarı ile bağlantılı olduğunu ifade eden Başbakan Johnson, kısıtlamadaki gevşemelerin ise kademeli olarak uygulanacağını aktardı.
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