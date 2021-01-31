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İngiltere’de son 24 saatte Covid-19’a bağlı 587 can kaybı

İngiltere’de korona virüs salgınında son 24 saatte 587 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 106 bin 158’e yükseldi.

Sağlık 31.01.2021, 20:26
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İngiltere’de son 24 saatte Covid-19’a bağlı 587 can kaybı

İngiltere’de korona virüs salgınında son 24 saatte 587 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 106 bin 158’e yükseldi.

İngiltere’de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle can kayıpları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 587 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 106 bin 158’e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 21 bin 88 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı ise 3 milyon 817 bin 176’ya yükseldi. Sağlık Bakanlığı, şu ana kadar 8,9 milyon kişinin ise Covid-19’a karşı aşılandığını açıkladı.

Kısıtlamalar yıl boyunca uygulanabilir

İngiltere’de uzmanlar korona virüs kısıtlamalarının yıl boyunca gerekli olabileceği konusunda uyarıda bulundu. İngiltere’de Warwick Üniversitesi’nde yapılan bir modellemede, aşılama programı aracılığıyla yeterli bağışıklık sağlanmadan korona virüs kısıtlamalarının gevşetilmesi durumunda Covid-19 salgınında yeni zirve ve ölüm dalgasının olabileceği öne sürüldü. Modellemede, aşıların Covid-19 iletimini ortalama yüzde 60 engellemesi durumunda, Mayıs sonunda karantinayı bitirmenin ve Eylül başında yeniden karantina kurallarına dönmenin "en az" can kaybı ile sonuçlanacağı ortaya çıktı.

"Sonbaharda ne olacağını söylemek çok uzak bir tahmin"

İngiltere’nin Uluslararası Ticaret Sekreteri Liz Truss yaptığı açıklamada, virüsle ilgili uzun vadeli tahminlerde bulunmanın "akıllıca olmadığını" belirtti. Truss, en savunmasızların korunduğundan emin olmak gerektiğine dikkat çekerek, "Virüsü incelerken durumun ne olduğu haftalık bazda ele almamız gerekiyor" dedi. Truss, virüsü incelerken küresel işbirliğinin sağlanması gerektiğinin altını çizerek, "Sonbaharda ne olacağını söylemek çok uzak bir tahmin" ifadelerini kullandı.
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