İngiltere’de son 24 saatte Covid-19’a bağlı 242 can kaybı

İngiltere’de son 24 saatte Covid-19’a bağlı 242 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 124 bin 25’e yükseldi.

İngiltere’de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 242 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 124 bin 25’e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 6 bin 573 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 201 bin 358’e yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, 20,9 milyon kişinin Covid-19’a karşı aşılandığı, 963 bin 862 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

16 kişide yeni bir mutasyon tespit edildi

İngiltere’de bilim adamları, yeni bir Covid-19 mutasyonunun tespit edildiğini aktardı. İngiltere Halk Sağlığı, Birleşik Krallık genelinde 16 kişide rastlanılan yeni türü araştırdıklarını belirtti. Uzmanlar, yeni türün Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları ile ortak bir yapıda olduğunu belirtti.