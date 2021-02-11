İngiltere’de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 678 kişi hayatını kaybetti

İngiltere’de korona virüs salgınında son 24 saatte 678 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 115 bin 529’a yükseldi.

İngiltere’de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 678 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 115 bin 529’a yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 13 bin 494 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 998 bin 655’e yükseldi. Sağlık Bakanlığı, aşılama kampanyası kapsamında şu ana kadar toplam 13,5 milyon kişinin Covid-19’a karşı aşılandığını belirtti.

AstraZeneca, Covid-19’un yeni türleri için aşı hazırlıyor

Oxford Üniversitesi ile birlikte Covid-19 aşısı üreten AstraZeneca, korona virüsün yeni türlerine karşı etkili olabilecek aşı için klinik denemelere ilkbaharda başlayacağını açıkladı. AstraZeneca yetkilileri, aşının 6 ila 9 ay içinde seri üretiminin planlandığını aktardı.

İngiltere’nin yüzde 40’ı finansal zorluk yaşıyor

İngiliz Finansal Yönetim Otoritesi (FCA) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’de yaşayanların yüzde 40’ından fazlasının finansal zorluk veya kötü sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtilerek, Covid-19 ile beraber rakamlarda geçen yıla oranla keskin bir artış olduğu açıklandı. FCA, şu anda İngiltere’de salgının etkisi ile 27,7 milyon yetişkinin finansal ve sağlık sorunları yaşadığını bildirdi.