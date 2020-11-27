İngiltere’de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 521 kişi hayatını kaybetti

İngiltere’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 521 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 57 bin 551’e yükseldi.

İngiltere’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını hızla yayılmaya devam ederken vaka ve can kaybı sayıları artıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 16 bin 22 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 589 bin 301’e ulaştı. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 521 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı da 57 bin 551’e yükseldi.

Noel tatili vaka sayısını ikiye katlayabilir

İngiltere hükümetinin Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE), Noel bayramı nedeniyle gevşetilecek olan korona virüs kısıtlamalarının vaka sayısını "kolayca ikiye katlanabileceğini" belirtti. SAGE’den yapılan açıklamada, "İnsanların kısa bir süre içinde toplu buluşmalara katılmaları enfeksiyonun bulaşma oranının artmasına neden olacaktır" uyarısı yapılırken bayram sürecinde vakaların ikiye katlanabileceğinin altı çizildi.

Öte yandan İngiltere’de korona virüs nedeniyle 5 Kasım’dan bu yana uygulanan ulusal kısıtlamalar 2 Aralık’ta sona ererek yerini yeniden kademeli yerel kısıtlamalara bırakacak. Üç kademeli olarak uygulanacak olan yerel kısıtlamalara göre İngiltere’nin belirli bölgelerinde işletmeler 2 Aralık’tan itibaren yeniden açılacak. Ülkenin başkenti Londra’da ikinci seviyedeki yüksek kısıtlamalar uygulanacak ve mağazalar, spor salonları, restoranlar ve bakım salonları yeniden açılabilecek. İngiltere’deki yüksek seviye kısıtlamalara göre insanların iç mekanlarda toplanmaları yasaklanırken, dışarıda 6 kişilik gruplar halinde toplanmalara izin verilecek. Ülkenin en yüksek vaka sayılarına sahip olan kuzey bölgelerinde ise çoğunlukla "en yüksek seviye" kısıtlamalar uygulanarak restoran ve barlar paket servis dışında kapalı kalmaya devam edecek.