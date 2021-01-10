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İngiltere’de son 24 saatte 54 bin 940 vaka
İngiltere’de korona virüs salgınında son 24 saatte 54 bin 940 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 72 bin 349’a yükseldi.
Sağlık 10.01.2021, 19:47
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İngiltere’de korona virüs salgınında son 24 saatte 54 bin 940 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 72 bin 349’a yükseldi.
İngiltere’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 54 bin 940 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 3 milyon 72 bin 349’a ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 563 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 81 bin 431’e yükseldi.
Sonbaharda her yetişkin aşılanacakİngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, İngiltere’de her gün ortalama 200 binden fazla kişinin aşılandığını belirterek, sonbaharda her yetişkin bireye korona virüs aşısı uygulanacağını belirtti. İngiltere’de "aşılama hızının arttığını" belirten Hancock, hükümetin haftada 2 milyon kişiyi aşılamayı hedeflediğini ifade etti.
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