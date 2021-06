İngiltere’de son 24 saatte 5 bin 683 vaka

İngiltere’de korona virüs salgınında son 24 saatte 5 bin 683 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 522 bin 476’ya ulaştı.

İngiltere’de Covid-19’a bağlı günlük vaka sayısı ve can kaybı artış göstermeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 bin 683 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 522 bin 476’ya ulaştı. Ülkede son 24 saat içinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 841’e yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19’a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 40 milyon 460 bin 576 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 27 milyon 921 bin 294 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

Yaklaşık bir aydır vakalar yeniden yükselişte

İngiltere’de Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmaya başlamasıyla beraber Mayıs ayından bu yana, yaklaşık bir aydır günlük vaka sayıları 2 binin üzerinde seyrediyor. Resmi verilere göre en son 17 Mayıs’ta günlük vaka sayısı 2 binin altında kaydedilirken, Haziran ayında ise günlük vaka sayıları yeniden 5 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı 25 yaş ve üzerindekileri aşı olmaya davet etti

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yarından itibaren 25 yaş ve üzerindeki kişilere Covid-19 aşısı sunulmaya başlanacağını duyurdu. Hancock, Covid-19 aşılamasında 30 yaşın altındaki kişilere aşı sunulmasıyla beraber, hükümetin temmuz ayı sonuna kadar olan tüm yetişkinleri aşılama hedefine daha da yaklaşacağını ifade etti. Hancock, şu ana kadar ülkedeki yetişkinlerin yüzde 76’sının aşılandığını belirtti.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi ise, 25 ila 29 yaş arasındaki kişileri ilk aşı dozlarını yaptırmaları için aşı merkezlerine davet etti.