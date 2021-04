İngiltere’de son 24 saatte 4 bin 479 vaka

İngiltere’de korona virüs salgınında son 24 saatte 4 bin 479 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 350 bin 266’ya yükseldi.

İngiltere’de Covid-19’a bağlı günlük vaka sayısı ve can kaybı düşüş göstermeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 479 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 4 milyon 350 bin 266’ya yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 51 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 126 bin 764’e yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, toplam 31 milyon 147 bin 444 kişinin Covid-19’a karşı aşılandığı, 4 milyon 513 bin 458 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

Covid-19 semptomları 12 hafta boyunca sürüyor

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’de Covid-19 tespit edilen her 5 kişiden 1’inde enfeksiyonun 5 hafta boyunca, her 7 kişiden 1’inde ise 12 hafta boyunca süren semptomların görüldüğü belirtildi. İngiltere’de insanların yaklaşık yüzde 20’sinde Covid-19 nedeniyle günlük aktivitelerin çok sınırlandığını belirten ONS, en yoğun görülen semptomların, halsizlik, öksürük, baş ağrısı, tat, koku kaybı ve yüksek ateş olduğunu açıkladı.