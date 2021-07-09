İngiltere’de son 24 saatte 35 bin 707 vaka

İngiltere’de korona virüs salgınında son 24 saatte 35 bin 707 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 58 bin 93’e yükseldi.

İngiltere’de korona virüs salgınında son 3 gündür günlük vaka sayısı 30 binin üzerinde seyrediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 35 bin 707 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 58 bin 93’e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 29 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 128 bin 365’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Covid-19’a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 96 bin 430 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla, toplamda 45 milyon 697 bin 875 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 175 bin 467 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı, toplamda 34 milyon 378 bin 246 kişinin tamamen aşılandığı aktarıldı. Ülkede yetişkin nüfusun yüzde 65.3’üne iki doz aşı uygulandı.

Her 160 kişiden 1’inde enfeksiyon görülüyor

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Birleşik Krallık genelinde Covid-19 vakalarında belirgin bir artış görüldüğünü belirterek, her 160 kişiden 1’inde enfeksiyon olduğunu söyledi. ONS, bu oranın bir önceki haftada her 250 kişiden 1’inde enfeksiyon görüldüğünü belirterek, bu hafta Şubat ortasından bu yana en yüksek seviyede olduğunu ifade etti. İngiltere Halk Sağlığı (PHE) ise İngiltere’de tespit edilen Covid-19 vakalarının yüzde 99’unu Delta mutasyonunun oluşturduğunu belirtti.