İngiltere’de son 24 saatte 215 can kaybı

İngiltere’de son 24 saatte Covid-19’a bağlı 215 can kaybının daha yaşanması ile toplam can kaybı 120 bin 580’e yükseldi.

İngiltere’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 215 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 120 bin 580’e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 9 bin 834 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 115 bin 509’a yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, şu ana kadar 17,5 milyon kişinin Covid-19’a karşı aşılandığı belirtildi.