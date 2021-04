İngiltere’de son 24 saatte 2 bin 396 vaka

İngiltere’de korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 396 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 395 bin 703’e ulaştı.

İngiltere’de Covid-19’a bağlı günlük vaka ve can kaybı düşüş göstermeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 396 vakanın kaydedilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 395 bin 703’e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 22 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 327’ye yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, toplam 33 milyon 139 bin 742 kişinin Covid-19’a karşı aşılandığı, 10 milyon 775 bin 817 kişiye ise aşının her iki dozunun yapıldığı belirtildi.

Covid-19’un yeni dalgası geliyor

İngiltere’de bilim adamları yaz ayında Covid-19’un yeni bir dalgasının beklendiğine yönelik uyarıda bulundu. İngiltere Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi’nden Profesör Adam Finn, birçok yetişkinin henüz aşılanmadığını ve bu nedenle İngiltere’nin hala "savunmasız" olduğunu belirtti.

Profesör Finn, yapılan çalışmalardaki modellemenin kısıtlamaların hafifletilmesi ile vakalarda artışa işaret ettiğini aktararak, ülkedeki kısıtlamaların hafifletmesine yönelik tarihlerin yeniden gözden geçirilmesi gerekebileceğini açıkladı.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı açıklamada, kısıtlamaların hafifletilmesini engelleyecek herhangi bir neden olmadığını ifade etmişti.