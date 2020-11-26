İngiltere’de son 24 saatte 17 bin 555 yeni vaka

İngiltere’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 17 bin 555 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 574 bin 562’ye yükseldi.

İngiltere’de yeni tip korona virüs (Covid-19) hızla yayılmaya devam ederken vaka ve can kaybı sayıları da artıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 17 bin 555 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 574 bin 562’ye ulaştığı bildirildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 498 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybının 57 bin 31’e yükseldiği belirtildi.

Kademeli yerel kısıtlamalar yeniden uygulanacak

İngiltere’de korona virüse karşı önlem olarak 5 Kasım’dan bu yana uygulanan ulusal kısıtlamalar 2 Aralık’ta sona erecek ve yerini yeniden kademeli yerel kısıtlamalara bırakacak. Bugün İngiltere hükümeti, 2 Aralık’tan itibaren uygulanacak kademeli yerel kısıtlamaları bölgelere göre açıkladı. Buna göre ulusal çapta kısıtlamaların bitmesiyle beraber İngiltere’nin belirli bölgelerinde kafe, bar, restoran, kuaför gibi işletmeler yeniden açılacak.

İngiltere hükümeti kademeli yerel kısıtlamalara göre ağırlıklı olarak İngiltere’nin kuzey bölgelerinde en yüksek kısıtlama kurallarının uygulanacağını belirtti. Greater Manchester, Lancashire, Nottinghamshire gibi bölgelerde en yüksek seviyedeki kısıtlamaların uygulanacağı aktarıldı.

Ulusal kısıtlamalardan en önce en yüksek kısıtlamaların uygulandığı ve pilot aşı uygulamasının devam ettiği Liverpool şehrinde ise kısıtlamaların biraz daha hafifletilerek "en yüksek" seviyeden "yüksek" seviyeye düştüğü belirtildi. Ülkenin başkenti Londra’da ise yüksek seviyeli kısıtlama kuralları geçerli olacak.

İngiltere’de 2 Aralık’tan itibaren uygulanacak olan yüksek seviyedeki kısıtlama kurallarına göre mağazalar, spor salonları, restoranlar ve kuaförler yeniden açılabilirken, barlarda yemek servisi yapılmadan alkol servisi yapılması yasaklanıyor. İnsanların iç mekanlarda toplanmaları da yasaklanırken, dışarıda 6 kişilik gruplar halinde toplanmalara izin veriliyor. En yüksek seviye kısıtlama kuralları gereğince bar ve restoranlar paket servis dışında kapalı kalmaya devam edecekken, önemli mağazalar ve perakende haricindeki tüm eğlence merkezlerinin de kapalı kalması kararlaştırıldı.