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İngiltere’de son 24 saatte 14 bin 104 vaka

İngiltere’de korona virüs salgınında son 24 saatte 14 bin 104 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 959 bin 784’e yükseldi.

Sağlık 08.02.2021, 21:14
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İngiltere’de son 24 saatte 14 bin 104 vaka

İngiltere’de korona virüs salgınında son 24 saatte 14 bin 104 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 959 bin 784’e yükseldi.

İngiltere’de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 14 bin 104 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 3 milyon 959 bin 784’e ulaştığı bildirildi. Ülkede son 24 saat içinde 333 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı ise 112 bin 798’e yükseldi. Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde 12,2 milyon kişinin Covid-19’a karşı aşılandığını belirtti.

Başbakan Johnson: "Aşılara çok güveniyoruz"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, Oxford-AstraZeneca’nın geliştirdiği Covid-19 aşısının Güney Afrika türüne karşı "minimum koruma" sağladığına yönelik klinik çalışmalara değinerek, "Kullandığımız aşılara çok güveniyoruz" dedi.

Johnson, aşıların hepsinin ciddi hastalıklara ve ölüm tehdidine karşı yüksek derecede koruma sağladığını ve bundan hiç şüphesi olmadığını belirterek, "Varyantlar karşısında elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tıbbın korona virüs ve tüm varyantlarına karşı üstünlük kazanacağına da giderek daha fazla güveniyoruz" dedi.

147 kişide Güney Afrika mutasyonu tespit edildi

Birleşik Krallık genelinde şu ana kadar 147 kişide Covid-19’un Güney Afrika türü tespit edildi. Birleşik Krallık Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi Başkanı Profesör Anthony Harnden yaptığı açıklamada, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca’nın geliştirdiği aşının Güney Afrika türünün neden olduğu ciddi hastalıklara karşı "yüksek ihtimal" koruma sağlayacağını ifade etti.
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