İngiltere’de Nisan’dan bu yana en yüksek günlük can kaybı

İngiltere’de korona virüs salgınında son 24 saatte bin 41 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 77 bin 346’ya yükseldi. Ülkede 21 Nisan’dan bu yana en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

İngiltere’de korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 62 bin 322 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 2 milyon 836 bin 801’e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde bin 41 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 77 bin 346’ya yükseldi. İngiltere’de salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçerken, 21 Nisan’dan bu yana Covid-19’a bağlı en yüksek günlük can kaybı yaşandı.

Ambulanslar en yoğun günü yaşadı

İngiltere’de mutasyona uğrayan ve hızla yayılmaya devam eden Covid-19 salgını nedeniyle ambulans servislerinin yoğunluğunda yeni bir rekora ulaşıldı. Bu haftanın başında 24 saat içinde 5 bin 383 çağrı aldığını belirtten West Midlands Ambulans Servisi, pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek çağrı rekoruna ulaştıklarını ifade etti.

Öte yandan İngiltere’de geçtiğimiz günlerde artan vaka ve can kayıplarının önüne geçebilmek için 3’üncü kez ulusal karantina ilan edilmişti.