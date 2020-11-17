banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Kovid-19’u etkisiz hale getiren maske geliştirildi
Kovid-19’u etkisiz hale getiren maske geliştirildi
Zehra Zümrüt Selçuk da coronaya yakalandı
Zehra Zümrüt Selçuk da coronaya yakalandı
Boşanma davasında emsal 'Whatsapp' kararı!
Boşanma davasında emsal 'Whatsapp' kararı!
Kısa çalışma ödeneği 2021'e uzayabilir
Kısa çalışma ödeneği 2021'e uzayabilir

İngiltere’de Kovid-19’u etkisiz hale getiren maske geliştirildi

İngiltere'de bilim insanları yeni tip koronavirüsü etkisiz hale getirdiği iddia edilen bir maske geliştirildi.

Sağlık 17.11.2020, 19:38
3
İngiltere’de Kovid-19’u etkisiz hale getiren maske geliştirildi

İngiltere'de Kovid-19 ve grip dahil temas halinde virüsleri öldürdüğü öne sürülen maske geliştirildi. Maskenin, nano-bakır antiviral bir katman dahil 5 katlı olduğuna dikkat çekilerek, standart maskelerin üç katlı olduğu belirtildi.

Mirror gazetesinin haberine göre, yeni antiviral yüz maskesi, Nottingham Trent Üniversitesinde görevli bir bilim insanı tarafından hazırlandı.

Maskenin, nano-bakır antiviral bir katman dahil 5 katlı olduğuna dikkat çekilerek, standart maskelerin üç katlı olduğu belirtildi.

Kullanılan nano-bakır materyalin, partiküllerle temas ettiğinde virüsün ölmesini sağlayan ve çoğalmasını engelleyen iyonlara sahip olduğu ifade edildi.

Deneylerde maskenin 7 saatten uzun süre Kovid-19 ve grip virüslerinin yüzde 90'ından fazlasını öldürebildiği, yüzde 99,98 oranında filtreleme özelliğine sahip olduğu gözlendi.

Maskeyi tasarlayan bilim insanı Dr. Gareth Cave, "Maskenin temas halinde virüsleri etkisiz hale getirdiği kanıtlandı. Antiviral katman ve filtre katmanları virüsü yok ediyor." ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
açık
banner378