İngiltere’de korona virüs salgınında 2. mutasyon paniği

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkede Güney Afrika’dan gelen 2 kişide korona virüsün mutasyona uğramış ve daha da hızlı yayılan başka bir türünün tespit edildiğini duyurdu.

İngiltere’den korona virüsün mutasyona uğraması ve yeni türün bulaşma hızının daha yüksek olduğunun açıklamasının ardından kötü bir haber daha geldi. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Güney Afrika’dan gelen 2 kişide mutasyona uğraşmış korona virüsün başka bir türün tespit edildiğini bildirdi. Hancock, tespit edilen türün İngiltere’dekinden daha da hızlı yayıldığını ve daha fazla mutasyona uğradığını söyledi.

Son 2 hafta içinde Güney Afrika’dan İngiltere’ye gelenlere 14 gün karantina

Günlük gerçekleştirilen basın toplantısında mutasyona uğrayan virüs üzerinde duran Sağlık Bakanı Hancock, "Virüsle temasta bulunmuş ve bulaşan kişileri karantinaya aldık. Yeni mutasyona uğramış virüsü incelemeye başladık" diye konuştu. Alınan tedbirlere de değinen Hancock, son iki hafta içerisinde Güney Afrika’dan İngiltere’ye gelen herkesin 14 gün süreyle karantinaya alındığını ve bu kişilerin hiç kimseyle temas etmemesi için gerekli önlemleri aldıklarını vurguladı.

Güney Afrikalı yetkililer ile temas halinde olduklarının altını çizen Matt Hancock, yetkililere hızlı ve duyarlı oldukları için teşekkür etti.