İngiltere’de ilk Oxford/AstraZeneca aşısı 82 yaşındaki hastaya yapıldı

İngiltere’de kullanım onayı alan Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı ilk kez 82 yaşındaki bir hastaya yapıldı.

İngiltere’de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca’nın ortak geliştirdiği yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı bugün yapılmaya başlandı. Ülkede Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği aşının ardından kullanım onayı alan ikinci aşı, bugün ilk kez 82 yaşındaki diyaliz hastası Brian Pinker’e yapıldı. Oxford’daki Churchill Hastanesinde aşı olan Pinker yaptığı açıklamada, "Bugün Covid-19 aşısını yaptırmaktan çok memnunum. Aşının Oxford’da icat edilmiş olmasından gerçekten gurur duyuyorum" dedi.

İngiltere’nin 100 milyon doz sipariş ettiği aşının normal buzdolaplarında muhafaza edilebilmesi nedeniyle diğer aşılara kıyasla dağıtımının daha kolay olduğu belirtiliyor.

İngiltere’de dün 54 bin 990 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 654 bin 779’e yükseldi. Ülkede Covid-19 nedeniyle 454 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı 75 bin 24 oldu.