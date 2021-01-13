İngiltere’de Covid-19 salgınının başından bu yana en yüksek can kaybı

İngiltere’de korona virüs salgınında son 24 saatte bin 564 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 84 bin 767’ye yükseldi. Ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

İngiltere’de korona virüs salgınının başlamasından bu yanan en yüksek günlük can kaybı yaşandı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 564 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 84 bin 767’ye yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 47 bin 525 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı ise 3 milyon 211 bin 576’ya yükseldi.

7 gün 24 saat aşılama yapılacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, İngiltere’deki Covid-19 aşılama merkezlerinin çalışma saatlerinin uzatılacağını belirterek, haftada 7 gün 24 saat hizmet verecek aşılama merkezlerinin oluşturulacağını açıkladı. Johnson, aşı tedariğine bağlı olarak başlayacak pilot uygulamanın "mümkün olan en kısa sürede" gerçekleşeceğini belirtti.

Yeni bir Covid-19 tedavisi uygulanmaya başladı

İngiltere’de Covid-19 hastalarının ağır hastalıklara yakalanmasını önlemeye yardımcı olacak yeni bir tedavinin geniş çaplı denemelerinin başlandığı duyuruldu. Southampton Üniversite Hastanesinde Southampton merkezli biyoteknoloji şirketi olan Synairgen tarafından yürütülen klinik araştırmalarda tedavinin, Covid-19 hastalarının solunum yetmezliği gibi ciddi hastalık geliştirmesinin yüzde 80 oranında azalttığı ifade edildi.

Dün İngiltere’de ilk kez denenen yeni ilaç tedavisinin hastaların iyileştirmede 2 ila 3 kat daha fazla etkili belirten Synairgen, tedavi sayesinde hastaların hastanede geçirdiği sürenin 3’te 1 oranında azaldığını açıkladı.