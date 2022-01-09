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İngiltere’de bir günde 141 bin 472 vaka

İngiltere’de Covid-19 salgınında son 24 saatte 141 bin 472 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 14 milyon 475 bin 192’ye ulaştı.

Sağlık 09.01.2022, 20:23
İngiltere’de bir günde 141 bin 472 vaka

İngiltere’de Covid-19 salgınında son 24 saatte 141 bin 472 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 14 milyon 475 bin 192’ye ulaştı.

İngiltere’de korona virüs salgınında vaka sayıları 22 Aralık’tan bu yana 100 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Hükümetin yayınladığı son verilere göre, son 24 saatte 141 bin 472 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 14 milyon 472 bin 192’ye ulaştı. Ülkede son 24 saatte 97 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının ise 150 bin 154’e yükseldiği belirtildi.

Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yürütülen Covid-19 aşılamasına ilişkin verilere göre, son 24 saatte 225 bin 541 kişiye Covid-19 aşısının güçlendirici dozunun uygulanmasıyla ülkede 12 yaştan büyük nüfusun yüzde 61.7’si 3 doz aşılandı. Nüfusun 82.9’unun 2 doz, yüzde 90.3’ünün ise 1 doz aşılandığı belirtildi.

Eğitim Bakanı Zahawi karantina süresinin azaltılması gerektiğini savundu

İngiltere Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi yaptığı açıklamada, Covid-19 tespit edilen kişilerin evde karantina uygulama sürelerinin 5 güne indirilebileceğini aktardı. Zahawi, karantina süresinin düşürülmesi konusunda hükümetin "dikkatli" olacağını ve bilim adamlarının tavsiyesine göre hareket edeceğini aktararak, böyle bir kararın okullar ve kritik işgücü üzerindeki baskıların bir kısmının hafifletilmesine yardımcı olacağını ifade etti.

İngiltere’de Covid-19 testi pozitif çıkan kişiler, 24 saat arayla yapılan iki faklı yanal akış testlerinden negatif sonuç alırlarsa karantinalarının yedinci günlerinde izolasyondan çıkabiliyor. Kişilerin Covid-19 testlerinin pozitif çıkmaya devam ettiği durumlarda ise 10 gün boyunca tecrit uygulaması gerekiyor.

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