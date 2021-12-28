İngiltere Ulusal Sağlık Kurumu: “Sigara içen ebeveynlerin çocukları, içmeyenlere kıyasla 4 kat daha fazla sigara kullanıyor”

İngiltere Ulusal Sağlık Kurumu (NHS), ebeveynleri sigara içeren çocukların, diğer çocuklara kıyasla sigaraya içme oranının 4 kat daha fazla olduğunu açıkladı.

Dünya genelinde sigara içme oranlarının giderek arttığı gözlemlenirken, sigara içme yaşı ise düşüyor. İngiltere Ulusal Sağlık Kurumu’nun son yaptığı araştırma ebeveynleri sigara için çocukların sigaraya başlama oranının daha fazla olduğunu gözler önüne serdi. Araştırma gençlerin sigaraya başlamasıyla ebeveynlerinin sigara kullanımı arasında doğrudan bir ilişki olduğu ortaya koydu. Araştırmaya göre, sigara kullanan ebeveynlerin çocukları yüzde 4,9 oranında sigaraya başlarken, sigara içmeyen ailelerin çocukları ise yüzde 1,2 oranında sigara kullanıyor.

Sağlık görevlileri, sigaranın bırakılması konusunda kampanyalar düzenleyip bu sayede sigara kullanımının ortadan kalkması için çağrıda bulunuyor.