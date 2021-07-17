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İngiltere Sağlık Bakanı Javid korona virüse yakalandı

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid’in yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Sağlık 17.07.2021, 16:46
İngiltere Sağlık Bakanı Javid korona virüse yakalandı
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İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid’in yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, korona testinin pozitif sonuç verdiğini duyurdu. Haziran ayında bakanlık koltuğuna oturan Javid, gece saatlerinde iyi hissetmediğini ve test yaptığını belirtti. Javid, 2 doz aşı yaptırdığını, semptomların çok hafif olduğunu ve karantinada olduğunu vurguladı.
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