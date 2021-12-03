İngiltere'de Omicron kırmızı alarma geçirdi: Vakalar gitgide artıyor

İngiltere'de son 24 saatte 53 bin 945 Kovid-19 vakası kaydedilirken, bunun 17 Temmuz'dan bu yana görülen en yüksek sayı olduğu belirtildi.

Ülkedeki toplam Omicron varyantı sayısı ise 10 artarak 42’ye çıktı.

Başkent Londra'da halkın sokağa maskeyle çıktığı görüntülendi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 27 Kasım'da yeni varyant türüne önlem olarak ülke genelindeki tüm mağazalarda ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımının bugünden itibaren yeniden zorunlu hale geleceğini ifade etmişti.

Ayrıca uluslararası seyahatler için yeni kuralların getirildiğini söyleyen Johnson, İngiltere'ye gelen tüm yolcuların ülkeye varışlarından sonraki 2'inci günün sonunda bir PCR testi yaptırmaları ve negatif bir test sonucu alana kadar kendilerini izole etmeleri gerektiğini duyurdu.

Diğer yandan İngiltere Başbakanı Johnson, koronavirüse karşı "hatırlatıcı doz" olarak bilinen 3'üncü doz Covid-19 aşısını yaptırdı.

Aşısını yaptırdıktan sonra güçlendirici doz aşılarla ilgili açıklama yapan 57 yaşındaki Johnson, aşıların Omicron varyantına karşı koruma sağlayacağını vurguladı.

İnsanların varyant nedeniyle yılbaşı programlarını iptal etmemeleri gerektiğini söyleyen Johnson, "İnsanların yapması gereken en önemli şey hükümetin belirlediği rehberliğe uymasıdır. Bir şeyleri iptal etmeye hiç gerek yok" ifadelerini kullanarak, "Yaptığımız şey, Omicron varyantının yayılmasına karşı dengeli ve orantılı bir şekilde yanıt vermeye çalışmak" dedi.

Hükümetin varyantına karşı aldığı tedbirleri hatırlatan Johnson, "Özellikle ulaşıma ve seyahatlere odaklanıyoruz. Bu ülkeye gelmek isteyen herkes için çok zor önlemler alındı. Yeni kurallara göre Omicron varyantı tespit edilen biri ile temasta bulunduysanız kendinizi izole etmeniz gerekiyor. Maske kullanımı ile ilgili tedbirler arttırıldı" ifadelerini kullandı.

Johnson, insanlara yapabilecekleri en önemli şeyin aşı olmaları gerektiği ve uygun koşulları karşılayanlar için hatırlatıcı aşı dozlarını olmaları gerektiğini açıkladı.

İngiltere hükümetinin Omicron varyantına karşı mücadele planına göre, ülkede 18 yaş ve üzerindeki herkes Covid-19'a karşı 3'üncü doz aşı olabilecek. Hükümet, ülkedeki tüm yetişkinlere ocak ayının sonuna kadar güçlendirici aşıları uygulamayı planlıyor.

Kaynak: Haberturk.com