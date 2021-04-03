İngiltere'de AstraZeneca aşısının uygulandığı 7 kişi hayatını kaybetti

İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortaklaşa ürettiği korona virüs aşısı "kan pıhtılaşmasına" yol açtığı şüphesiyle gündemden düşmüyor. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) tarafından yapılan açıklamada, ülkede aşının uygulandığı 7 kişinin kan pıhtılaşmasından hayatını kaybettiği bildirildi. 24 Mart'a kadar aşılanan 18 milyon kişinin 30'unda pıhtılaşma görüldüğü belirtilirken, aşının kan pıhtılaşmasına neden olup olmadığının tespit edilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü aktarıldı. MHRA Başkanı Dr. June Raine, "Faydaları her türlü riskten ağır basmaya devam ediyor ve halk aşılarını almaya devam etmelidir" dedi.

AstraZeneca aşısı Almanya, Fransa, Hollanda ve Kanada gibi diğer ülkelerde yalnızca yaşlı kesimin kullanımı ile sınırlandırılmıştı.