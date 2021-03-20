İngiltere Başbakanı Johnson AstraZeneca aşısını yaptırdı

"ÇOK İYİ, ÇOK HIZLIYDI"

Kovid-19'u atlatan 56 yaşındaki İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün koronavirüs aşısını hastanede yaptırdı.

Johnson, Londra'daki St Thomas Hastanesinde koronavirüs aşısını olduktan sonra "Kelimenin tam anlamıyla bir şey hissetmedim. Çok iyi, çok hızlıydı" dedi.

AŞI, BİRÇOK ÜLKEDE DURDURULMUŞTU

Herkesin aşı olması gerketiğini vurgulayan Johnson, "Bu sizin için en iyisi, aileniz ve toplum için en iyisi bu" açıklamasını yaptı.

Avrupa'da krize neden olan AstraZeneca aşısı birçok ülkede kanda pıhtılaşma yaptığı gerekçesiyle durdurulmuştu.