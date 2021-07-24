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İngiliz hükümetinden şok iddia: Covid insanların çıkardığı gazlardan da bulaşabilir

İngiltere'de hükümet yetkilileri, başka ülkelerde koronavirüsün insanların çıkardığı gazlar aracılığıyla bulaşabileceğine dair bir iddia ortaya attı.

Sağlık 24.07.2021, 23:51
İngiliz hükümetinden şok iddia: Covid insanların çıkardığı gazlardan da bulaşabilir
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İngiltere merkezli The Telegraph gazetesine konuşan İngiliz hükümet yetkilileri, Avustralya'daki bir [tuvalet] hücresinden iki kişi arasında genomik bağlantılı bir izleme bağlantısının kanıtı da dahil olmak üzere, pek çok ülkede koronavirüsün insanların çıkardığı gazlardan da bulaşabileceğine dair 'güvenilir görünen bilgiler' edindiklerini söyledi.

Başbakan Boris Johnson'ın sözcüsü, konuya ilişkin bir bilgi sahibi olmadıklarını dile getirirken, hükümetin tüm bilimsel kanıtları incelemeye almaya devam ettiğini kaydetti.

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