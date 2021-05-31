İngiliz hastaya Türk neşteri: "Türk hekimlerine güveniyorum"

Muğla’da yaşayan 77 yaşındaki Alan Hollinworth, prostat kanseri olduğu anlaşıldığında, Türk komşuları tarafından İzmir’e yönlendirildi. Medicana International İzmir Hastanesinde Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Çakmak tarafından ameliyata alınan İngiliz hastanın, robotik cerrahiyle gerçekleştirilen prostatektomi ve bilateral pelvik lenfadenektomi operasyonu ile prostatı ve lenf modları alındı. Sadece 8 mm’lik kesilerle gerçekleştirilen operasyondan 2 gün sonra evine dönen Hollinworth, çocuklarının İngiltere’de yaşadığını; ancak Türk doktorlarına ve Türk tıbbına güvendiği için ameliyatı Türkiye’de olmak istediğini, yanılmadığını söyledi.

Türkiye’ye 25 yıl önce yerleşen ve eşiyle birlikte hayatını Muğla’da sürdüren Alan Hollingworth, bir süre önce eşi hayatını kaybettikten sonra da Türk komşularının desteğiyle yaşamını Türkiye’de devam ettirmeye başladı. Yapılan rutin sağlık kontrollerinde, prostatında tümör olduğu ortaya çıkan İngiliz hasta, Muğla’da kendisini takip eden doktorunun ve komşularının yönlendirmesiyle tedavisini olmak üzere Medicana International İzmir Hastanesi’ne geldi.

48 saatte taburcu oldu

Hastalığını ve operasyon ile ilgili yöntemleri araştıran Alan Hollingworth, daha az ağrı, daha küçük kesi ve daha hızlı iyileşme imkanı sunduğu için ameliyatını robotik cerrahi ile olmak istediğini söylediğinde, vakit geçirmeden Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Çakmak tarafından ameliyata alındı. Gerçekleştirilen prostatektomi ve bilateral pelvik lenfadenektomi operasyonu ile hastanın prostatının ve lenf modlarının alındığını ifade eden Doç. Dr. Çakmak, “Hastamız il dışından geldi. Çarşamba günü kendisini ameliyata aldık ve aradan geçen 48 saatin ardından cuma günü de taburcu ettik. Hastamız buraya geldiği gibi yürüyerek çıktı gitti” dedi.

"Türk hekimlerine güveniyorum"

Alan Hollingwort ise ilk teşhis konulduktan sonra 1 ay boyunca araştırma yaptığını en iyi çözümün robotik cerrahi olduğunu anladığını belirterek, “Çocuklarım İngiltere’de yaşıyor ben Türkiye’de yaşıyorum. Tedavimi yurt dışında gerçekleştirme seçeneğim elbette vardı; ancak ben Türk hekimlerine güveniyorum. Ameliyatımı burada olmak istedim. Muğla’daki hekimimin ve komşularımın yönlendirmesiyle İzmir’e geldik. Burada ameliyatımı oldum. Doğru bir karar verdiğimi biliyordum. Sadece 2 gün sonra taburcu olarak evime dönüyorum. Beni ameliyat eden hekimime ve diğer tüm Türk hekimlerine teşekkür ederim” diye konuştu.

Daha az kesi, daha az ağrı, daha hızlı iyileşme

Robotik cerrahi, hastalarda ortaya çıkacak ameliyatla ilgili yan etkileri azaltmak ama bununla birlikte cerrahi başarıdan ödün vermemeyi hedefliyor. Bu nedenle, robot yardımlı cerrahilerde cilt kesileri daha kısa, ameliyat alanları daha küçük ve cerrahi saha üç boyutlu büyütme altında daha hassas çalışmaya uygun hale getiriliyor. Kısa cilt kesileri sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme, daha az yara izi, daha iyi kozmetik sonuçlar, daha kısa sürede günlük yaşama dönme, daha az komplikasyonla ve başarılı cerrahiyle sağlanabiliyor.