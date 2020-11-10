banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Deprem evini yıktı, azmini yıkamadı
Deprem evini yıktı, azmini yıkamadı
Türkiye'nin önde gelen markaları 10 Kasım'ı böyle andılar...
Türkiye'nin önde gelen markaları 10 Kasım'ı böyle andılar...
Trump: “Biz kazanacağız”
Trump: “Biz kazanacağız”
TÜSİAD'dan Elvan ve Ağbal açıklaması
TÜSİAD'dan Elvan ve Ağbal açıklaması

İngiliz araştırmacılardan dikkat çeken çalışma: 'Covid-19 akıl sağlığını tehdit ediyor'

İngiltere'de Oxford Üniversitesi'den araştırmacılar yeni tip korona virüs (Covid-19) tanısı konulan kişilerin yüzde 20'sine 90 gün içinde akıl sağlığı bozukluğu tanısı konulduğunu duyurdu.

Sağlık 10.11.2020, 19:31
5
İngiliz araştırmacılardan dikkat çeken çalışma: 'Covid-19 akıl sağlığını tehdit ediyor'

Oxford Üniversitesi araştırmacılarından yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı yeni bir uyarı geldi. İngiliz araştırmacıların yürüttüğü çalışmaya göre Covid-19 tanısı konulan kişilerin yüzde 20'sinde 90 gün içinde akıl sağlığı bozukluğu baş gösterdi. Çalışmada korona virüs bulaşan ve iyileşen kişilerin geliştirdiği ruh sağlığı sorunları arasında en çok kaygı, depresyon ve uyku bozukluğuna rastlandı. Araştırmaya öncülük eden Profesör Paul Harrison, "Covid-19 geçirenlerin akıl sağlığı sorunları açısından daha büyük risk altında olacağından endişeleniliyor ve bulgularımız bunun muhtemel olduğunu gösteriyor" dedi. Harrison, dünyanın dört bir yanındaki doktorların ve bilim adamlarının Covid-19'a yakalanıp iyileşen kişilerin geliştirdiği akıl sağlığı bozukluğunun nedenlerini acilen araştırması ve yeni tedavilerin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

The Lancet Psychiatry dergisinde yayınlanan çalışmada, ABD'de 69 milyon kişinin verileri incelendi. Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra 3 ay içinde 5 kişiden 1'inde ilk kez anksiyete, depresyon veya uyku bozukluğu görüldüğü kaydedildi. Çalışmada ayrıca, akıl sağlığı bozukluğu bulunan kişilerin Covid-19'a yakalanma risklerinin yüzde 65 daha fazla olduğu ortaya kondu.

Yorumlar (0)
banner417
15°
parçalı bulutlu
banner378