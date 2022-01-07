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’İnfluenza’ alarmı

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Esma Eryılmaz Eren, bu dönemde solunum yoluyla bulaşan virüslerin hepsinde artış yaşandığını söyleyerek, "Korona virüs salgını devam ederken bir yandan da epeydir vaka görmediğimiz influenza hastalarımız artan sıklıkla görülüyor" dedi.

Sağlık 07.01.2022, 11:53
’İnfluenza’ alarmı

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Esma Eryılmaz Eren, bu dönemde solunum yoluyla bulaşan virüslerin hepsinde artış yaşandığını söyleyerek, "Korona virüs salgını devam ederken bir yandan da epeydir vaka görmediğimiz influenza hastalarımız artan sıklıkla görülüyor" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Uzman Dr. Esma Eryılmaz Eren, bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olan influenza hakkında bilgiler verdi. İnfluenzanın görüldüğü vaka sayısında bir artış yaşandığını kaydeden Eren, "Kış aylarının gelmesiyle birlikte insanların daha çok kapalı ortamlarda birlikte vakit geçirmesiyle beraber solunum yoluyla bulaşan virüslerin hepsinde artma görüyoruz. Bir yandan korona virüs salgını devam ederken bir yandan da epeydir vaka görmediğimiz influenza hastalarımız artan sıklıkla görülmektedir. Maskenin önemi halen devam ediyor. Biraz rahatlamayla maske kullanımı ve insanların kalabalık ortamda vakit geçirme süresi arttığı için solunum yoluyla bulaşan hastalıklar artıyor. Bunlardan en önemlisi influenzadır. Hasta insanların hapşırması ve öksürmesiyle havada asılı kalan damlacıklarla bu virüs bulaşıyor. Maske kullanımına da dikkat edilmediği zaman aldığımız nefesle beraber enfekte oluyoruz. Ateş ve öksürük ile devam ediyor. Ev içinde de bulaş mevcut. Ateş ve öksürük nedenli poliklinik başvurularımızda artış var. Bu şekilde vakalarımız artmış durumdadır" ifadelerini kullandı.

"Korona virüs aşısı influenzadan korumaz"

Korona virüsle influenzanın klinik durumda ayırt edilmesinin oldukça zor olduğunu dile getiren Esma Eryılmaz Eren, vatandaşlara da uyarılarda bulunaral, şunları söyledi:

"Bu virüsün yıllardır uyguladığımız kendi aşısı var ama influenza vakalarını çok görmediğimiz için bu sene aşı sayısı oldukça azaldı. Bununda etkisiyle influenza vakalarımız epey artmış durumda. Domuz gribi influenzanın bir tipidir. Kuş gribi de influenzanın bir tipidir. Bu virüslerin genel ismi influenza virüsüdür. Korona virüste, influenza da solunum yoluyla bulaşır. Klinik durumda ayırt etmek oldukça zordur. Her ikisi de akciğer tutulumu ve ateş yapabilir. İnfluenza da eklem ağrılarını biraz daha fazla görüyoruz. Tat ve koku kaybı influenza da çok beklediğimiz bir durum değil. İnfluenza özellikle gebelerde, 65 yaş üstünde, KOAH’ı ve diyabeti olan hastalarda daha ağır seyreder. Buna dikkat etmek gerekir. Vatandaşlarımız maske kullanmaya dikkat etsinler. Kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkünse uzak dursunlar. El hijyeninin önemi de halen devam ediyor."

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