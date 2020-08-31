İncir yaprağının faydaları saymakla bitmiyor

İncir yaprağının kan şekerini ve kan basıncını dengelemeye, kas spazmını azaltmaya, kabızlık sorunlarına ve hatta meme kanseri hastalığına iyi geldiği bilinmektedir. İncir yaprağı dut ağacı yapraklarının ailesi olarak bilinmektedir. 2016’da yapılan araştırmalar sonucunda incir yaprağının diyabet hastalığı semptomlarını ortadan kaldırmasa da önemli derecede azalttığı ortaya çıkmıştır. Kurutulmuş incir yapraklarından hazırlanan çayın kolesterol seviyelerinin yanı sıra glikoz seviyelerini de düşürdüğü gözlemlenmiştir. İncir yapraklarından hazırlanan çayın diyabetin neden olduğu oksidatif stres ile mücadeleye yardımcı olan antioksidan seviyelerini normalleştirmeye yardımcı olduğu ortaya çıkmıştır.

KALP HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIR

Kurutulmuş incir yapraklarının koroner kalp hastalığının önlenmesine yardımcı olduğu gösterilmiştir. Kalp krizlerinin birincil nedeni olan trigliseritleri düşürmede yardımcı olurlar. Kuru incir yaprakları, kalp krizi ve koroner kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olan Omega 6, Omega 3 ve fenol içerir.

HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE

Hipertansiyon yetişkinlerin bir numaralı sessiz katilidir. Birdenbire ve uyarı vermeden ortaya çıkabilir. Siyah kimyon tohumu ile incir yaprağı çayı içmek, hipertansiyon seviyelerini azaltabilir. Tansiyonunuz arttığında derhal seviyeleri azaltmak için en hızlı yol günlük 2 çay kaşığı çörek otu yağı almaktır. Seviyeler azaldığında, günde bir çay kaşığı da alabilirsiniz. Yağı bir miktar organik meyve suyu veya bal ile alın. Günde bir tatlı kaşığı bal veya biraz daha azı da yeterli olabilir.

BOŞALTIM SİSTEMİNİ TEMİZLER

İncir yaprakları, lifi erittiği kanıtlanmış pektin içerir. Pektin metabolizmaya yardımcı olur ve kolesterol kalıntılarını temizler ve böylece boşaltım sisteminin temizlenmesini sağlar.

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLARI TEDAVİ EDER

Güneydoğu Asya ülkelerinde zührevi hastalıklar incir yaprağı ile tedavi ediliyordu. Cinsel yolla bulaşan hastalıkları, enfeksiyonları ve cinsel işlev bozukluğu olan kişiler için, ekstrenin kullanımı önerilir. Bu koşullardan herhangi birine sahipseniz, önce doktordan yardım istemeniz gerektiğini unutmayın.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

İncir yaprağı kalsiyumda doğal olarak yüksektir ve bu da kemik sağlığının iyi olması ve osteoporoz olasılığını önler. Ayrıca, kemik oluşumunu uyaran ve yaralanmalardan ya da kemik kaybından yeniden gelişmeyi artıran fosfor içeriği yüksektir.

ANTİ KANSER ÖZELLİKLİ

Her gün iki incir yaprağı çiğneyin. Taze incir yapraklarınız yoksa, incir yaprağı tozunu alın. İncir yaprağı liflidir ve özellikle kolon, cilt ve meme kanserleri olmak üzere tüm kanser türleri önlemeye yardımcı olur.

KİLO VERDİRİR

İncir yapraklarının müshil etkisi vardır ve sık sık banyoya girmenize ve açlığı azaltmanıza yardımcı olur.

İNCİR YAPRAĞI ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Çayı hazırlamak için üç dört taze incir yaprağı doğranır, üzerine 1/2 lt kaynar su dökülerek 10-15 dakika demlendikten sonra ister sıcak, ister soğuk tüketilir. Zevke göre biraz limon suyu, bal ilave edebilirsiniz.