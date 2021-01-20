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İnatçı baş dönmesinin sebebi vertigo olabilir

Baş dönmesi olarak da adlandırılan vertigonun kişinin kendisinin veya gördüklerinin döndüğünü hissetmesine yol açan bir hastalık olduğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Nabi Bulut, “Vertigoda etkili bir tedavi için sebebin bulunması gerekir. Vertigo laboratuvar testleri (Vhit testi, Kalorık test ve VNG) ile kolayca ayırıcı tanı yapılabilmektedir” dedi.

Sağlık 20.01.2021, 10:15
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İnatçı baş dönmesinin sebebi vertigo olabilir

Baş dönmesi olarak da adlandırılan vertigonun kişinin kendisinin veya gördüklerinin döndüğünü hissetmesine yol açan bir hastalık olduğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Nabi Bulut, “Vertigoda etkili bir tedavi için sebebin bulunması gerekir. Vertigo laboratuvar testleri (Vhit testi, Kalorık test ve VNG) ile kolayca ayırıcı tanı yapılabilmektedir” dedi.

Baş dönmesi şikâyeti ile acil polikliniklerine başvuran hastaların büyük bir kısmında aslında iç kulak denge sistemi rahatsızlığı olduğuna dikkat çeken VM Medical Park Samsun Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Nabi Bulut, hastada özellikle dengesizlik hissinin bulantı ile birlikte olduğu durumlarda vertigonun akla gelebileceğini söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Bulut, vertigonun teşhisi ve tedavisi konusunda bilgiler verdi.

Vertigonun çok çeşitli nedenleri olabileceğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Bulut, hastalığın merkezi (nörolojik kaynaklı) ve periferik (iç kulak kaynaklı) olarak 2 ana gruba ayrıldığını ifade ederek şöyle devam etti: “Sinir sistemi kaynaklı vertigolar nörolojik muayene ve beyin MR’ı ile tespit edilebilir. İç kulak kaynaklı vertigolar için Kulak Burun Boğaz muayenesi ve özel vertigo testleri gerekir. Ancak birçok hasta elinde tahlil ve filmler ile birçok doktoru dolaşmakta ve tatmin edici bir sonuç alamamaktadır.”

Vertigodan kurtulmak mümkün

İç kulak kaynaklı vertigo ihtimalinin olması için baş dönmesiyle birlikte bulantı ve dengesizliğin de olması gerektiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Murat Nabi “Vertigoda etkili bir tedavi için sebebin bulunması gerekir. Hastanemizde mevcut vertigo laboratuvar testleri (Vhit testi, Kalorık test ve VNG) ile kolayca ayırıcı tanı yapılabilmektedir. Bu testler sonucunda genelde iki durum ortaya çıkmaktadır. Birincisi kulak kristali oynaması (BPV) ikincisi ise kulak tansiyonudur (Meniere). Kristal oynamasının yönü tespit edilince manevrayla kristaller yerine gönderilmektedir. Meniere da ise diyet ve ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Vertigo Kliniğinde hastalarımız aynı gün, test sonucuna göre rahatsızlıklarının tedavisini de olabilmektedir. Hastalığa göre tek seansta vertigodan kurtulmak mümkün olabilir“ diye açıklamada bulundu.
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