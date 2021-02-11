banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Twitter Trump'a tüm kapıları kapattı
Twitter Trump'a tüm kapıları kapattı
10 yaşındaki kız çektiği videolarla köyünü tanıtıyor
10 yaşındaki kız çektiği videolarla köyünü tanıtıyor
Çinli Tianwen-1, yörüngeye girdi; peki yüzeye inebilececek mi?
Çinli Tianwen-1, yörüngeye girdi; peki yüzeye inebilececek mi?
Ahmet Hakan:
Ahmet Hakan: "Bu adamın ilahiyat dekanı olması utanç vericidir"

İnanmamanız gereken 5 kalp hastalığı efsanesi

Medline Adana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, insanların sağlıklı bir kalbe sahip olmak isterken genellikle çok fazla araştırmadan, kaynağı belirsiz ve güvenilir olmayan yerlerden edindikleri bilgileri uygulayarak kalp sağlıklarını ciddi anlamda tehlikeye attıklarını belirterek, toplumda doğru bilinen ancak inanılmaması gereken 5 kalp hastalığı efsanesini anlattı.

Sağlık 11.02.2021, 12:07
2
İnanmamanız gereken 5 kalp hastalığı efsanesi

Medline Adana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, insanların sağlıklı bir kalbe sahip olmak isterken genellikle çok fazla araştırmadan, kaynağı belirsiz ve güvenilir olmayan yerlerden edindikleri bilgileri uygulayarak kalp sağlıklarını ciddi anlamda tehlikeye attıklarını belirterek, toplumda doğru bilinen ancak inanılmaması gereken 5 kalp hastalığı efsanesini anlattı.

Yalnızca ailemde varsa kalp hastalığına yakalanırım

Genetik yatkınlığın (ebeveyn ve kardeşlerde hastalık öyküsü) koroner arter hastalığının gelişmesinde rol oynayabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, "Ancak, kalp hastalıklarının yüzde 90’ı kötü beslenme, sigara kullanımı ve hareketsiz yaşam gibi zararlı hayat tarzı seçimlerinden kaynaklanır. Bu olumsuz seçimler, kandaki kolesterol ve diğer zararlı yağların seviyesini yükseltebilir, kan basıncınızı artırabilir ve metabolik sendrom veya tip 2 diyabet gelişimine neden olabilir. Sonuçta bunların tümü kalp hastalığı riskinizi artırır. Genetik olarak yüksek kolesterole, yüksek tansiyona veya diyabete yatkınsanız, kalp sağlığına uygun bir yaşam tarzı benimsemeniz ve bu tehlikeli risk faktörlerini kontrol etmek için bazı ilaçlar kullanmanız, olası bir kalp krizinden kaçınmanız veya bunu mümkün olduğunca geciktirmeniz için çok önemlidir" dedi.

İyi kolesterole sahip olarak kötü kolesterolü dengeleyebilirim

Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, son yıllarda yapılan çalışmaların "iyi kolesterole sahip olarak kötü kolesterolü dengeleyebilirim" düşüncesinin yanlış bir inanış olduğunu kanıtladığına dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Artık güncel tıbbı takip eden tüm kardiyoloji uzmanları, hem ’iyi’ yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterolü hem de ’kötü’ düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolü içeren toplam kolesterole bakmak yerine, LDL kolesterol üzerine odaklanıyorlar. Yüksek bir HDL seviyesi kesinlikle olumlu bir gösterge olsa da buna eşlik eden LDL yüksekliğinin atardamarlarınızda hala kolesterol biriktiriyor olabileceğini ve bunun da kalp krizi, felç ve diğer bazı ciddi sorunlara yol açabileceğini unutmamak gerekiyor."

Diyet ve sporla yüksek LDL kolesterol seviyesini düşürebilirim

LDL seviyesi çok yüksekse, onu düşürmek için statin (lipit düşürücü ilaç) veya başka bir kolesterol düşürücü ilaca ihtiyaç olacağını belirten Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, "Bunun nedeni, karaciğerin vücuttaki kolesterolün yaklaşık yüzde 75’ini oluşturması ve diyetin yalnızca yüzde 25’inden sorumlu olmasıdır. Kalp koruyucu beslenme modeli LDL seviyenizi bir şekilde düşürebilir ancak çok yüksek bir LDL değeriniz mevcutsa ve/veya koroner arter hastalığı geçmişiniz varsa, kolesterol düşürücü ilaçların listenize eklenmesi neredeyse şarttır" diye konuştu.

Yüksek tansiyonum olsaydı mutlaka bir belirtisi de olurdu

Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, "Yüksek tansiyonun (hipertansiyon) diğer bir adı ’sessiz katil’dir. Maalesef hipertansiyon genellikle kalp krizi veya felce neden olana kadar hiçbir belirti vermez. Bu nedenle kan basıncınızı yalnızca bir tansiyon aleti kullanarak keşfedebileceğinizi asla unutmayın" dedi.

Yağlar kalp için zararlıdır

Yiyeceklerde dört farklı türde yağ bulunduğunu ancak hepsinin de kötü olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, şunları kaydetti:

"Yapay olarak üretilen trans yağlar, kısmen hidrojenize yağlar olarak da adlandırılır ki en kötüsüdür. Birçok unlu mamulde ve işlenmiş gıdada bulunan trans yağlar, kötü LDL kolesterol seviyelerini yükseltir; tıpkı kırmızı et ve tereyağı gibi hayvansal ürünlerden gelen doymuş yağlar da olduğu gibi. Sağlıksız doymuş yağları sağlıklı tekli doymamış yağlar ve çoklu doymamış yağlarla değiştirmek (hayvansal yağlar yerine özellikle zeytinyağı kullanmak) LDL seviyenizi düşürebilir. Dolayısıyla her yağ kötü değildir. Ancak trans yağlar ve hayvansal kaynaklı doymuş yağlar en kötüleridir."
Yorumlar (0)
17°
açık
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16