’İmplant tedavisi kolay ve güvenilir bir uygulama’

Diş Hekimi Dt. Tuğçe Serdaroğlu, geçmişten günümüze zor ve korkutucu olduğu algısı oluşan implant tedavisinin aslında oldukça kolay ve güvenilir bir uygulama olduğunu söyledi. Serdaroğlu, “İmplant, sağlam, rahat ve güvenilir bir uygulamadır. Implantlar üzerine yapılan protezler, gerçek dişlerin yerini alırken en doğal yapıyı oluştururlar. Eksik dişlerin tamamlanması sürecinde, sağlıklı dişlere dokunulmamış olur. Tüm protezlere oranla çok daha uzun ömürlüdür. Normalde diş kaybının etkileri fizyolojik olduğu kadar psikolojik de olacaktır. İmplant, doğal dişin yerine geçen özel bir uygulama olarak, diş kayıplarının yol açacağı her türlü soruna kesin ve en sağlıklı çözümü getirmektedir” dedi.

Doğal diş etkisi oluşturur

Medical Park Ordu Hastanesi Diş Hekimi Dt. Tuğçe Serdaroğlu implant ile ilgili şu bilgileri verdi:

“İmplant eksik dişlerin tedavisinde kullanılan ve çene kemiğinin içine yerleştirilen titanyumdan yapılmış vidalardır. Bu vidaların üzerine diş protezi yerleştirilir. İmplant tedavisinin diğer tedavilere avantajı komşu dişlere zarar verilmeyişidir. Bir başka deyişle komşu dişlerin kesilmesi gerekmez. İmplant diş kökü görevi görür. İmplant dişle doğal diş gibi rahatlıkla yemek yiyebilir, konuşabilir ve gülebilirsiniz. İmplant tedavisi 18 yaş üzeri, çene ve yüz gelişimini tamamlamış bireylere uygulanır. Tedaviden önce çene yapısının implanta uygun olup olmadığı çekilen röntgenlerle tespit edilir. Şeker hastalarında tedaviden önce hastalığın düzene girmiş olması gerekir. Kan sulandırıcı ilaç kullananlarda tedaviden önce ilaçlar kesilir. Kemik erimesi olanlar uygun tedavi aldıktan sonra implant tedavisi görebilirler.”

Güvenle gülebilir ve yemek yiyebilirsiniz

İmplant tedavisinin hastaya hafif bir sedasyon verilerek yapıldığını ve işlemden önce detaylı muayene ve röntgen gerektiğini söyleyen Diş Hekimi Tuğçe Serdaroğlu, implant tedavisinin nasıl yapıldığı hakkında şöyle konuştu:

“Çene kemiklerinin ve kalan dişlerin ölçüsü alınır. Dental implantların yerleştirilmesi için iki seçenek vardır. Tek aşamalı işlemde implant yerleştirildikten sonra geçici başlık takılır. İki aşamalı işlemde ise dental implant takıldıktan sonra üzeri diş eti ile kapatılır ve iyileşmeye bırakılır. Protez başlıklar daha sonra takılır. Her iki durumda da geçici bir köprü yerleştirilir ve alt çene için 3 ay, üst çene için altı ay iyileşme süreci beklenir. Bazen dental implantların üzerine yeni yapılan dişler hemen takılabilir. Dental implantla hasta güvenle gülebilir ve yemek yiyebilir. Zirkonyum implantlar, titanyumdan yapılmış implantların direncini artırmak için yapılmış yeni kuşak implantlardır. Özellikle dar çene kemiğinde dayanıklılığı artırmak için kullanılır. Titanyumdan dayanıklılık haricinde farkı yoktur. Zirkonyum aynı zamanda diş kaplamasında da kullanılmaktadır. Zirkonyum doğal dişe yakın beyazlıktadır ve ışığı yansıtır. Bu nedenle dayanıklılık yanında estetik açıdan da kullanışlıdır. Aşınma yapmaz ve ağızda metal tadı bırakmaz. Zamanla renk değişikliği oluşmaz. Vücuda zararı yoktur.”

Diğer dişlere tam uyum sağlar

İmplantın kemik ve dişeti altında yerleştirildiğini bu sebeple üstüne yapılan dişle herhangi bir uyumsuzluk olmadığını söyleyen Diş Hekimi Dt. Tuğçe Serdaroğlu, “Özellikle son dönemlerde gelişen zirkon üst yapılar sayesinde ön bölge estetiğinde bile tam bir uyum sağlanmaktadır. İmplant her yaştan hastaya uygulanmaktadır, sadece gençlerde kemik gelişiminin tamamlanması gerekmektedir. Bu da kızlarda 16-17, erkeklerde ise 18 yaşına kadar gerçekleşmektedir. Erişkinler için üst yaş sınırı yoktur. Genel sağlık durumu uygun olan her yaştaki insana uygulanabilir. Yaşlı insanlar daha çok diş kaybettiklerinden ve çene kemiklerinde erimeler olduğu için diş implantlarına daha çok gereksinim duyarlar" şeklinde konuştu.

İmplant operasyonunun lokal anestezi ile hiçbir ağrı ve rahatsızlık duyulmadan yapılabildiğinin altını çizen Dt. Tuğçe Serdaroğlu, “Gerekli durumlarda genel anestezi de uygulanabilir. Operasyondan sonra, herhangi diş çekiminden sonra da duyulabilecek hafif bir ağrı veya şişlik olabilir. Bunlar da ağrı kesicilerle ve gerekli önlemlerle rahatlıkla giderilebilir, kişinin süreci rahat ve konforlu tamamlaması sağlanır” diye konuştu.