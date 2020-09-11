İmmün yetmezliği nedir? İmmün yetmezliği belirtileri

Bireysel savunmanın en önemli ögesi “bağışıklık sistemi (immun sistem)” dir. İmmün sistem, hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, mikropları ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden, vücudu yabancı ve zararlı maddelerden koruyan bir sistemdir.Bağışıklık sistemimizi oluşturan elemanlardan herhangi birinin yokluğu ya da fonksiyon bozukluğu immün yetmezlik hastalıkları olarak adlandırılır. Bu hastalıklar kalıtsal ya da genetik nedenlere bağlı geliştiğinde primer immün yetmezlik (bağışıklık sistemi yetmezliği) olarak adlandırılır. Bağışıklık sistemi bozuklukları doğumsal ya da edinseldir. Sürekli olarak yineleyen infeksiyonlar bağışıklık sisteminde bir sorun olduğunun göstergesidir. Aşağıdaki belirtiler primer immün yetmezliğin habercisi olabilir: •Tekrarlayan, tedavisi zor, hayatı tehdit eden ve olağan dışı mikroplarla oluşan enfeksiyonlar



•Tekrarlayan zatürre, sinüzit ve kulak enfeksiyonları



•Vücutta iyileşmeyen yaralar



•Ciltte ya da iç organlarda apse oluşumu



•Lenf bezi veya dalak büyümesi



•Tekrarlayan ateş



•Dişlerin erken kaybı, tekrarlayan diş eti iltihabı



•Deri ve genital bölgede yerleşik çok sayıda yaygın siğil varlığı



•Ailede primer immün yetmezlik hastalığı öyküsü İmmün yetmezlik tanısı nasıl konur? Primer immün yetmezlik tanısı bu hastalıktan şüphenilen hastalarda fizik muayene ve laboratuar testleri ile konur. İlk aşamada genel tarama testleri yapılır. İkinci aşamada ise, daha ileri teknoloji gerektiren ve “bağışıklık yetmezlikleri” konusunda uzmanlaşmış personelin değerlendirdiği başta akım sitometri olmak üzere bir dizi immünolojik testler yapılır.