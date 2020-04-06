İmmün plazma tedavisi nedir? Ne kadar etkili?

İmmün plazma konusu hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun olarak araştırma yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı kroonavirüs tedavisinde "immün plazma temini" hakkında açıklama yapmıştı. Bunun üzerine vatandaşlar, İmmün plazma tedavisi nedir? sorusunu yanıtını merak ediyor. Koronavirüs salgını sonrası hayatımıza giren tıp terimleri ilgiyle takip ediliyor. Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

İMMÜN PLAZMA NEDİR?

İmmün plazma, Koronavirüs hastalığını yenen insanların kanından bu hastalığı durduracak antikorların izole edilerek diğer insanların tedavisinde ve korunmasında kullanılması esasına dayanıyor. Hastalığı yenenlerin plazma ve hücre bağışında bulunması gerekiyor. Yoğun bakımda yatan hastalar için bağışık olan insanların hücrelerini ve kanındaki antikorları kullanılacak.

İmmün sistem, hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, mikropları ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden, vücudu yabancı ve zararlı maddelerden koruyan bir sistemdir. Aktif ve pasif olmak üzere iki tip immüne vardır.

-Aktif immünite, hastalığın, çok hafif de olsa, bizzat geçirilmesiyle oluşur. Hastalığa neden olan organizmalar, vücutta antikor reaksiyonları uyandırırlar ve bu reaksiyonlar, bazı vakâlarda, hayat boyu devam eder.

-Pasif immünite ise, antikor reaksiyonu uyandıracak nitelikte, fakat kuvveti azaltılmış veya değiştirilmiş olan mikropların vücuda aşılanmasıyla oluşur.

Aferez cihazı ile ayrıştırılan antikorlar, immün plazmayı oluşturuyor.

İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİ NEDİR?

İmmün plazma tedavisinde koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan alınan ve Türk Kızılayı tarafından toplanan kan plazmalarının ağır durumdaki vakaların tedavisinde kullanılması amaçlanıyor. Bu sayede kan plazması ile kritik durumdaki hastaların tedavi edilmesi hedefleniyor.

KORONAVİRÜSE KARŞI ETKİLİ Mİ?

Daha önce SARS ve Ebola salgınlarında da kullanılan ve fayda veren immün plazma tedavisinin koronavirüse iyi geleceği tahmin ediliyor.

Plazmada yer alan "immünglobulin" denilen antikorlar, yoğun bakıma alınmış, solunum sıkıntısına girmiş, durumu kötüye giden ve riski yükselmiş hastaları tedavi edici özellik taşıyor.

AFEREZ NEDİR?

Aferez; kan bağışçısından (verici) kanının, hasta (alıcı) için gerekli olan bölümünün (eritrosit, trombosit veya plazma)alınıp, ihtiyaç duyulmayan bölümünün geri verilmesi işlemidir.



• Aferez işlemi nasıl gerçekleşir?

Türk Kızılayı Kan Bağışı Merkezleri trombosit aferezi yapmaktadır.

Trombosit aferez işlemi, kan bağışçı ile aferez cihazı arasında, hasta için gereken kan bileşeni(trombosit) elde edilene kadar devam eden bir kan alıp-verme işlemidir. Cihaz bağışçının kanını küçük miktarlarda alarak gerekli olan trombositi ayırır ve kanın trombosit dışında kalan kısmı bağışçıya geri verir. Bu işlem cihazdan cihaza değişiklik göstermekle birlikte ortalama 45-90 dakika kadar sürer.

İMMÜN PLAZMA İÇİN KAN BAĞIŞI NASIL YAPILACAK?

Kişinin koronavirüsle enfekte olduğu yapılan testlerle belirlenecek.

Hastaya tedavi süreçleri uygulanacak.

Tedavi süreçleri sonrası iyileşen kişi kan bağışından önce 14 gün bekleme sürecine girecek.

Plazma bağışından önce tekrar test yapılacak.

Negatif sonucu gösteren raporla bağışçı Kızılay'ın aferez bağış noktalarına gidecek.

Bağışçının kan vermesinde sakınca olup olmadığı tespiti yapılacak ve beyanı ile onam formu alınacak.

Kan bağışçısının kanında bulunan ve hastanın ihtiyacı olan plazma, aferez cihazında ayrıştırılacak ve diğer bileşenler kan bağışçısına geri verilecek.

Alınan plazma için standart testler uygulanacak.

Testleri tamamlanan plazma, tedavi bekleyen uygun hastalar için ilgili hastanelere ulaştırılacak.