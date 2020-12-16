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İmmün plazma tedavisi hızlandırıldı

Tokat’ta, korona virüs hastalığını yenerek antikor üreten kişilerden immün plazma alınarak hastalara nakledilmesi tedavisine başlandı.

Sağlık 16.12.2020, 13:00
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İmmün plazma tedavisi hızlandırıldı

Tokat’ta, korona virüs hastalığını yenerek antikor üreten kişilerden immün plazma alınarak hastalara nakledilmesi tedavisine başlandı.

Kızılay tarafından Tokat’ta ki korona virüs hastalarına İmmün plazma Samsun’dan tedarik ediliyordu. Bağışçıların Samsun’a götürülerek plazma alınması nedeni ile yaşanan zaman kaybı ve artan talebin karşılanabilmesi için yeni bir uygulama başlatıldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde korona virüs geçirip hastalığı yenmiş kişilerin geliştirdiği antikorların durumu ağır hastalara nakledilmesini öngören immün plazma tedavisine başlandı.

6 saatte immün plazma hastaya ulaştırılıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Bulut, korona virüs vaka sayısındaki artışla birlikte plazma talebinde de artış olduğuna dikkat çekti. Kızılay tarafından Samsun’dan karşılanan plazmanın artık Tokat’ta da tedarik edilebildiğini belirten Bulut, “Doktorların talep ettiği kan gurubuna göre immün plazma hazırlayıp kendilerine verebilmekteyiz. Kendi hastanemizde de bunu kullanmaktayız. Covid-19 geçirmiş olan hastalarımızdan antikor üretenleri tespit ettik. Bağışçılarımızı davet ettiğimizde hastanemize geliyorlar. Bizde aynı gün plazmayı alıp 6 saat sonra hastalarımıza kullanıyoruz” dedi.

Tedavi süreci hızlandırıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Cemal Pazarlı ise immün plazma tedavisinin hızlandırıldığını belirterek, “Daha öncenden immün plazma tedavisi için donörlarımız Samsun’a gönderilip oradan temin yoluna gidiliyordu. Şuanda hastanemizde immün plazma tedavisi için gerekli aferez sistemimiz kuruldu. Hızlı bir şekilde immün plazma tedariki sağlayabiliyoruz ve hastalarımıza hızlı bir şekilde uygulayabiliyoruz. Bu tedavinin en önemli yanı hastalara hızlı bir şekilde tanı konulup bu tedavi için endikasyonu varsa hızlı bir şekilde uygulanması. Merkezimizde böyle bir sistemin devreye girmesi bize zaman kazandırdı. Bu tür hastalar belli konuyla uzman hekimler tarafından değerlendirilip hangi hastaya tedavi uygulanacağını karar verip hızlı bir şekilde uygulayabiliyor” diye konuştu.

Donör sayısında sıkıntı yok

Pazarlı, Tokat’ta yeterli sayıda donör olduğuna dikkat çekerek, "Yeterli sayıda ilimizde donörumuz var. Hastaya gerek görüldüğünde hızlı bir şekilde plazma temini yapılıp uyguluyoruz. Plazma tedavisi hızlı uygulanması gereken bir tedavi. Hastalar zaman kaybını tolere edemeyebiliyor. Daha önce Samsun’dan temin yoluna gidiyorduk. Şuanda bu durum olanaklarımızdan dolayı hızlandı. Çok hızlı bir şekilde hastalara plazma tedavisi uygulayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.
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