İlkokula başlayan 340 öğrenci velisi aynı gün kan bağışında bulundu

Ordu’da, uyum haftası eğitimi çerçevesinde ilkokul bahçesine kurulan stantlarda, ilk kez okul ile tanışacak olan birinci sınıf öğrencilerinin velileri kan bağışında bulundu.

Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu’nda birinci sınıfa başlayan öğrencilerin ilk ders teması ’Kan Bağışı’ olarak belirlendi. Okul yönetimi, Türk Kızılay Ordu Şubesi, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili kurumların da destek verdiği program dahilinde, kan bağışının önemini okula başlayan çocuklara kavratmak ve aynı zamanda kan bağışı konusunda toplumsal bilinç uyandırmak amacıyla okul bahçesine kurulan stantlarda 340 veli kan bağışında bulundu.

“Kan ihtiyacına bir nebze de olsa katkımız oluyor”

Bağışla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, “Uyum eğitimi haftasında okulumuz her yıl tema belirlemişti. Bu yılın teması da kan bağışı. Bizler her yıl geleneksel olarak kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. Bu anlamda çok ses getirecek kampanyalar da yapmıştık. 2019 yılında bin 616 kan bağışı ve 340 kök hücre bağışıyla Türkiye rekoru kırmıştık. Sonrasında her yıl kampanya düzenliyoruz. Buradaki etkinlik Türkiye’de belki bir ilk çünkü okulların açılmasından önce uyum haftasında ilk defa böyle geniş bir etkinlikle kan bağışı kampanyası düzenlendi. Bizler özellikle öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimizle birlikte kan ihtiyacına dikkat çekmek için bu kampanyaları zaman zaman düzenliyoruz. Bu alandaki ihtiyacı karşılamaya yönelik bir nebze katkımız oluyor. Kan bekleyen mutlaka bir hasta var şu anda. Bir değil, belki birden fazla hasta var. İhtiyacı olan bu insanlarımızın bu anlamdaki ihtiyaçlarını karşılamak bizleri çok mutlu ediyor” dedi.

“Bu ihtiyaç duyduğumuz bir kampanyaydı, bağışlar bize can suyu oldu”

Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt ise kampanyaya çok fazla katılım olduğunu belirterek, “Bu görmeyi özlediğimiz bir katılımdı. İlimizde fındık hasadı da devam ediyor ve bağışlarımız kritik seviyelerde. Bu bağış gerçekten bizler için can suyu oldu. Sorumluluk sahibi ve bilinçli katılım karşısında kan bağışının önemini anlatmaya bile gerek yok. Bilindiği gibi kan üretilen bir madde değil ve fabrikası yok, tek kaynağı insan. Bugün bağışlanan her bir ünite kan hastanelerdeki 3 hastaya şifa olacak” diye konuştu.

Okul Müdürü Tuncay Topal da etkinliğin amacının ihtiyaç duyulduğunda insanların kan aramaması olduğunu ifade ederek, “Hiç kimsenin zor günlerinde kan aramamalarını istiyoruz. Bu sebeple bu yıl ilk ders teması olarak öğrencilerimize kan bağışı bilincini oluşturmak için, velilerimizden öğrenciler kan bağışını anlatmalarını istedik. Ardından da kendilerinden kan bağışında bulunmalarını istedik. Bu yıl okula başlayan 340 öğrencimizin velisi söz verdiler ve bugün tüm veliler kan bağışında bulunacak” diye konuştu.

Kan bağışında bulunan veliler ise kampanyayı anlamlı bulduklarını, çocuklarına da bu bağışın önemini anlatacaklarını belirttiler.