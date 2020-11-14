İlk aşı uygulaması Rektör Özkan’a yapıldı

Akdeniz Üniversitesi’nden Aşı Geliştirme Çalışmalarına Katkı:

Koronavirüse yönelik Çin'e ait inaktif aşının Faz 3 çalışmaları Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde başladı.

İnaktif aşının Faz 3 çalışmaları kapsamında ilk aşı uygulaması Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’a yapıldı.

Yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının Faz 3 çalışmaları kapsamında Akdeniz Üniversitesi’nde başlatılan aşı uygulama çalışmaları ile ilgili Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Basın Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzioğlu, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Özge Turhan, Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Gökhan Ertosun ve Tıp Fakültesi öğretim üyeleri katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yaklaşık bir yıldır bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüse karşı tedavi edici spesifik bir ilaç henüz bulunamadığını ve tüm insanlığın ümidini aşıya bağladığını ifade etti.

Dünyada Faz 3 çalışmasına kadar ilerleyen güvenli birkaç firmanın aşısının gündemde olduğunu belirten Rektör Özkan, “Biz de Akdeniz Üniversitesi olarak Çin'e ait inaktif aşının Faz 3 çalışmasına girmeye karar verdik. Bugün ilk uygulamasını yapıyoruz. Aşı çalışmaları Hastane Başhekimimiz Prof. Dr. Ender Terzioğlu başkanlığında ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Turhan ve Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Gökhan Ertosun koordinatörlüğünde yürütülecek. İnşallah aşı güvenli bir şekilde sonuçlanır ve dünya bu illetten kurtulur dedi.” dedi.

Rektör Özkan, “Faz 3 çalışması hem üretilen aşıya erken ulaşım açısından bir avantaj sağlamakta hem de bilimsel katkıları nedeni ile üretim onayı için gerekli sürecin hızlanmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda Akdeniz Üniversitesi olarak COVID-19 pandemisine karşı yürütülen bu aşı çalışmalarının içerisinde yer almaktan gurur duyuyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’deki aşı çalışmalarının da bir an önce başarıyla sonuçlanmasını temenni eden Rektör Özkan, “İnşallah Türk aşısı da hem ülkemiz de hem dünya da en kısa sürede uygulamaya girer, onlara da başarılar diliyoruz.”dedi.

Akdeniz Üniversitesi Aşı Uygulama Merkezlerinden Biri

Aşı çalışması hakkında bilgi veren Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzioğlu, “Dünyada bir çok uygulamada olan aşı var. Bunlardan bir tanesi inaktif aşı olan Çin tarafından üretilen aşıdır. Türkiye’de bununla ilgili 20’ye yakın merkez var. Bunlardan bir tanesi de Akdeniz Üniversitesi. Aşı çift kör placebo kontrollü aşı olarak Faz 3 çalışması yapılıyor. Çalışma tamamlandığında sonuçları da başarılı olursa ruhsatlanıp herkese yapılmaya başlanır. Türkiye’deki çalışmada da özellik risk altında olan sağlık çalışanları ve gönüllülere uygulanacak.” şeklinde konuştu.

Aşı Uygulamasında İlk Gönüllü Rektör Özkan

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Turhan ise, “Bilim dünyasında üniversitemizi dünyaya tanıtan Rektörümüzün bu aşı çalışmalarına katılması ayrı bir anlam ifade ediyor bizler için. Akdeniz Üniversitesi olarak Rektör Hocamız öncülüğünde giriyoruz bu çalışmaya ve ilk aşıyı da kendisine uyguluyoruz. Şu anda 23 merkezde 1000 doz aşıya ulaşılmış durumda. Şu ana kadar gelen verilerde ciddi bir yan etki yok, güvenli görünüyor. İlerleyen günlerde güzel sonuçları sizlerde de paylaşacağız.” diye konuştu.

Toplantı sonrasında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’a Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Turhan tarafından aşı yapıldı.