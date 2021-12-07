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İleri yaştan dolayı çocuğu olmaz dendi, müjdeli haberi aldı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Zehra Atmaca, ileri yaş gurubu olduğu için çocuğu olmaz dendi, Diyarbakır’da PRP, fitoterapi ve akupunktur tedavileriyle müjdeli haberi aldı.
Sağlık 07.12.2021, 14:45
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Zehra Atmaca, ileri yaş gurubu olduğu için çocuğu olmaz dendi, Diyarbakır’da PRP, fitoterapi ve akupunktur tedavileriyle müjdeli haberi aldı.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Zehra Atmaca, ileri yaş gurubu yumurta tembelliği nedeniyle çocuk sahibi olamıyordu. Birçok denemelerine rağmen çocuk sahibi olamayacağı söylenen Atmaca, arkadaş tavsiyesiyle başvurduğu Diyarbakır’da Kadın doğum Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, PRP, fitoterapi ve akupunktur tedavileriyle müjdeli haberi aldı. Pozitif haberi alan Atmaca şimdilerde çocuğunu kucağına alacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.