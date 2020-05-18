İleri yaşlarda anne olmak çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini olumlu etkiliyor.

Danimarka’da 4.741 annenin deneyimleri incelenerek yapılan araştırmada ileri yaşlardaki annelerin, genç annelere nazaran çocuğun yetiştirilmesi sırasında daha az sıkıntı yaşadıkları gözlenmiştir. Anket uygulanarak ve yüz yüze görüşmeler yapılarak gerçekleştirilen araştırmada annelere çocuklarının 7, 11 ve 15 yaşlarındaki durumları ile ilgili sorular yönetilmiştir.

Sonuçları şöyle özetleyebiliriz:

7- 11 yaşları arasındaki çocuğu olan annelerin yaşları arttıkça, sözel ve fiziksel ceza verme ihtiyacının azaldığı gözlenmiştir.

15 yaşındaki çocukların annelerinin yaşlarının artması sözel cezalandırma ihtiyacını düşürürken, fiziksel cezalandırma ihtiyacının değişmediği gözlenmiştir.

7 ve 11 yaşındaki çocuklarda davranışsal, sosyal ve duygusal problemler annenin yaşının artması ile azalmıştır fakat 15 yaşındaki çocuklarda böylesi bir etki gözlenmemiştir. (Buna ergenlik etkileri yol açmış olabilir.)

Profesör Dion Sommer, yaşın ilerlemesinin insanı duygusal olarak daha dengeli ve mental olarak daha esnek kıldığını ve bu psikolojik olgunluğa erişen annelerin çocuklarını daha iyi yetiştirmelerini sağladığını belirtmiştir.

Yani annenin dengeli ve olgun olması, çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini olumlu etkilemektedir.

Bu çalışma babalar ile ilgili veriler içermemekle birlikte benzer etkilerin görülmesi beklenebilir. Yaşlandıkça, ebeveynlik sorumluluklarını zihinsel esneklik ve olgunluk ile idare etme olasılığınız yükselir.