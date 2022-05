İleri yaş kanserlerinde yaklaşan tehlike: Silver Tsunami

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sabancı Kültür Sarayında gerçekleştirilen Uluslararası Geriatrik Hematoloji Onkoloji Sempozyumu’nda ileri yaş kanserlerinde yaşanabilecek ‘Silver Tsunami’ dalgasına dikkat çekildi. Türkiye ve dünya nüfusunun giderek yaşlandığına ve yaşlı nüfus artışıyla birlikte kanser vakalarının da arttığına vurgu yapılan sempozyumun açılış konuşmasını yapan DEÜ Rektörü Prof.Dr. Nükhet Hotar, “Ülkemizde kanser vakalarının yaklaşık yüzde 60’ının ve kansere bağlı can kayıplarının yüzde 70’inin, 65 yaş ve üzeri bireylerde meydana geldiği görülmektedir. Bu nedenle Silver Tsunami sürecine hazırlıklı olmamız gerekiyor” diye konuştu.

DEÜ Onkoloji Enstitüsü, Geriatrik Hematoloji Derneği ve Geriatrik Onkoloji Derneği iş birliği ile düzenlenen Uluslararası Geriatrik Hematoloji Onkoloji Sempozyumu, DEÜ Sabancı Kültür Sarayında gerçekleştirildi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla gerçekleştirilen hibrit sempozyum, dünyada ve Türkiye’de geriatrik hematoloji-onkoloji ile ilgilenen hematoloji, tıbbi onkoloji ve farmakoloji uzmanlarını, geriatristleri ve gerontologları bir araya getirdi. Alanında yetkin isimlerin görüşlerini paylaştığı sempozyumda, mevcut kanser vakalarının yüzde 60’nın ve kansere bağlı ölümlerin yüzde 70’inin gerçekleştiği 65 yaş ve üzeri kanserlerinde yaklaşan ‘Silver Tsunami’ dalgasına karşı alınacak önlemler tartışıldı.

"Hazırlıklı olmalı"

Uluslararası sempozyumun açılış konuşmasını yapan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yaşını almış bireylerin sayısının her geçen gün arttığına ifade ederek “Ülkemizde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın genel nüfusa oranının 2060’ta yüzde 22.6’ya çıkması öngörülüyor. Kanser vakalarının yaklaşık yüzde 60’ının ve kansere bağlı can kayıplarının yüzde 70’inin ise 65 yaş ve üzeri bireylerde meydana geldiği görülüyor. Bu tablo, küresel ölçekte ‘Silver Tsunami’ olarak adlandırılan bir sürece de işaret ediyor. Dolayısıyla karar vericilerin, ulusal sağlık politikalarını planlayan kurumların, üniversitelerin ve sağlık profesyonellerinin bu gerçekliğe hazırlıklı olması gerekiyor” dedi. Ülkemizde, geriatrik hemotoloji onkoji kavramına yönelik ilk kez düzenlenen sempozyumdan elde edilecek çıktıların büyük önem taşıdığını söyleyen Rektör Hotar, “Dokuz Eylül Üniversitemiz, kanser ve geriatri alanlarında akademik çalışmalar yürüten, nitelikli sağlık hizmeti sunan bir yükseköğretim kurumu olarak görevlerini başarıyla yerine getiriyor. Onkoloji enstitümüz bünyesinde ülkemizin ilk translasyonel onkoloji anabilim dalı ile ergen ve genç erişkin tümör bilim dalını kuran üniversitemiz, yine Türkiye’nin ilk Geriatrik Onkoloji Bilim Dalına da ev sahipliği yapıyor. Rektörlük olarak geriatriyi ilgilendiren her konuda hassasiyet gösteriyor, bu konuda çalışmak isteyen mensuplarımızı, proje ve yatırımları destekliyoruz. Ulusal ve uluslararası işbirliklerini teşvik etmeye, ileri yaş grubunda yer alan bireylerimize yönelik sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.

“Kanser hastası sayısı artacak”

Toplantıya Singapur’dan çevrimiçi olarak katılan Uluslararası Geriatrik Onkoloji Derneği Başkanı Ravindran Kanesvaran, dünya genelinde 2050 yılı itibariyle 65 yaş ve üzeri nüfusun 1.5 milyarın üstüne çıkacağını söyledi. Kanesvaran, en hızlı yaşlanan ülkelerin gelişmekte olan ülkeler olacağını kaydederek “Kanser bir yaşlanma hastalığıdır. Yaşlı sayısına bağlı olarak kanser hastası sayısı da artacak” ifadelerini kullandı. Eğitim, klinik uygulama, araştırma faaliyetlerinin ve iş birliklerinin kanser konusundaki çalışmalar için büyük önem taşıdığını söyleyen Kanesvaran, “Teletıp uygulamalarıyla, uluslararası alanda yapacağımız iş birlikleriyle ileri yaş kanserlerinde mesafe kat edebiliriz” açıklamasında bulundu.

“Ülkemizin hala zamanı var”

Geriatrik Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman İlhan da yaşlanan nüfus oranına dikkat çekerek şunları söyledi: “Türkiye, en hızlı yaşlanan ülkeler arasında yer alıyor. Japonya’da Yaşlılık Bakanlığı kuruldu. Bizim de bu duruma hazır olmamız gerekiyor. Bizim görevimiz insanı yaşatmak. Türkiye’de piramit artık değişiyor, ülke nüfusumuz hızlı şekilde yaşlanıyor. Ancak Türkiye’nin hala zamanı var. Yaşlanan nüfusa hazırlık yapabiliriz, önümüzde büyük bir imkan var. Biz bu imkanı kullanırsak Türkiye sağlık turizminde de büyük ivme kazanabilir. Artık hedef 100 yaşa kondu, Türkiye’de 5 binden fazla 100 yaş üstünde insanımız var. Palyatif bakım hizmetlerini artırmamız gerekiyor.”

“Silver Tsunami bizim ülkemizi de ele geçirecek”

DEÜ Tıp Fakültesi Dekan V. ve Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nur Olgun da Türkiye’nin çeşitli illerinden ve yurt dışından isimleri sempozyumla bir araya getirdiklerini belirterek “Dokuz Eylül Üniversitemiz Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın yoğun çabalarıyla onkoloji alanında birçok bilim dalı ve ana bilim dalını kurarak hayata geçirdi. Klinik uygulamalarımıza ve araştırma faaliyetlerimize başladık, devam ediyoruz. Ergen ve genç erişkin tümör bilim dalında da poliklinik hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Geriatrik onkoloji bilim dalına da yavaş yavaş hizmetlerimiz başlıyor. Silver Tsunami bizim ülkemizi de ele geçirecek. Bu gerçeği bilerek hep birlikte harekete geçmemiz lazım. Hepimiz yaşlanıyoruz, bu gerçeğin farkında olalım” diye konuştu.