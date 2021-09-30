İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yeni karar: Konaklama bedellerini kendileri ödeyecek

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, geçici olarak bulunduğu yerde PCR test sonucu pozitif olduğu veya temaslı olduğu anlaşılan kişilerin karantina oteli konaklama bedellerinin kendilerince karşılanmasına karar verdi.

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında korona virüse (Kovid-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplandı. “Samsun’da geçici olarak bulunan kişilerin, bulunduğu yerlerde izolasyon süreçlerinin değerlendirilmesi” konulu toplantıda yeni kararlar alındı. Geçici olarak bulunduğu yerde PCR test sonucu pozitif olduğu veya temaslı olduğu anlaşılan kişilerin karantina oteli konaklama bedellerinin kendilerince karşılanması, ancak yapılacak gelir tespitine göre konaklama bedelini karşılayamayacak durumdaki kişilere ait giderlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca destek sağlanması kararlaştırıldı.

Toplantıda alınan kararlar ise şöyle:

“Yüksek bulaşıcılığı nedeniyle toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturan Korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde PCR test sonucu pozitif olanlar veya temaslı olanların uygun koşullarda izolasyona alınmaları, salgının yayılımını kontrol altında tutma açısından büyük önem taşımaktadır.

Sağlık Bakanlığı’nca yayımlanan ‘Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’nde belirtildiği üzere, göstermiş olduğu semptomlara göre hastaneye yatışına gerek görülmeyen pozitif ve temaslı vakaların ikametlerinde izolasyona tabi tutulması gerekmektedir.

Öte yandan çeşitli sebeplerle (yükseköğretim, çalışma, gezi vb.) geçici olarak bulunduğu yerlerde PCR test sonucu pozitif olduğu veya temaslı olduğu anlaşılan ve izolasyona alınacağı herhangi bir yeri bulunmayan kişilerin? valiliğimizce belirlenen yerlerde izolasyona tabi tutulmaları ve filyasyon ekiplerince takiplerinin yapılması, salgının seyri açısından elzem bir durumdur.

Bu çerçevede; geçici olarak bulunduğu yerde PCR test sonucu pozitif olduğu veya temaslı olduğu anlaşılan kişilerin, izolasyon süreçlerini geçirmek üzere özel araçlarıyla (toplu taşıma vasıtaları kesinlikle kullanılmayacaktır) asıl ikametlerine dönmelerine yolculuk sırasında sair sebeplerle (mola vb.) diğer kişilerle temas etmeyeceğine yönelik taahhütte bulunması koşuluyla izin verilmesine, asıl ikametlerine gidemeyecek durumda olanlar için ise valiliğimizce ve kaymakamlıklarımızca bu kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere mümkünse kamu kurumlarına ait misafirhane/konaklama tesisi gibi yerlerin, mümkün değilse karantina oteli gibi yerlerin belirlenmesine, valiliğimiz ve kaymakamlıklarımızca belirlenen yerlerdeki konaklama bedellerinin, izolasyona tabi tutulan kişilerce karşılanması, ancak yapılacak gelir tespitine göre konaklama bedelini karşılayamayacak durumdaki kişilere ait giderlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca destek sağlanmasına, karantina oteli belirlenmesi gereken durumlarda? izolasyon koşullarını sağlamak kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı yerlerin valiliğimizce ve ilçelerde kaymakamlıklarımızca seçilmesine, izolasyon koşullarını ihlal etmesi nedeniyle zorunlu izolasyona tabi tutulacak kişilerin, valiliğimizce ve kaymakamlıklarımızca tespit edilen misafirhane/konaklama tesisi/karantina oteli gibi yerlere konaklama bedelini kendileri ödemek kaydıyla kabul edilmesine, geçici olarak bulunduğu yerlerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan veya temaslı olan ve izolasyona alınabileceği herhangi bir yeri bulunmayan kişilerin izolasyona tabi tutulmaları için valiliğimiz ve kaymakamlıklarımızca belirlenen yerlere? ziyaretçi kabul edilmemesine, güvenlik önlemleri için yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli görevlendirilmesine, izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek ve buralarda görevli personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli görevlendirilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.”