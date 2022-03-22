banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Ramazan sofralarının baş tacı Hurmaya zam geldi!
Ramazan sofralarının baş tacı Hurmaya zam geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Bursa’da 3.8 büyüklüğünde deprem
Bursa’da 3.8 büyüklüğünde deprem
Dövizin fiyatlar üzerindeki etkisi yüksek!
Dövizin fiyatlar üzerindeki etkisi yüksek!

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, “Pandemi ülke genelinde bitmediği sürece aşı silahımızı elden bırakmamalıyız”

Elazığ olarak aşılamada istenilen hedefe ulaşamadıklarını belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat “ Aşı karşıtlığı ve kararsız vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün azalsa da aşılamada hala Türkiye ortalamasının altındayız. Pandemi ülke genelinde bitmediği sürece aşı silahımızı elden bırakmamalıyız” dedi.

Sağlık 22.03.2022, 12:08
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, “Pandemi ülke genelinde bitmediği sürece aşı silahımızı elden bırakmamalıyız”

Elazığ olarak aşılamada istenilen hedefe ulaşamadıklarını belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat “ Aşı karşıtlığı ve kararsız vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün azalsa da aşılamada hala Türkiye ortalamasının altındayız. Pandemi ülke genelinde bitmediği sürece aşı silahımızı elden bırakmamalıyız” dedi.

Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, kent genelindeki Korana virüs ve aşı duruma hakkında bilgi verdi. Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Kovancılar ve Karakoçan Devlet Hastanelerine ek olarak tüm aile hekimliklerinde de TURKOVAC aşı uygulamasına başlandığını aktaran Polat, aşı olmaları yönünde vatandaşlara bir kez daha çağrıda bulundu.

Salgınla mücadelede yeni bir döneme geçildiğini belirten Prof. Dr. Cahit Polat “ Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de salgının düşme eğiliminde olduğunu artık rahatlıkla söyleyebiliriz. Buna bağlı olarak Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu üyelerinin görüşleri doğrultusunda maske, HES kodu, test ve karantina kuralarında daha rahatlatıcı kararlar alınmış ve yeni bir döneme girilmiştir. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu olumlu gelişmelerin sağlanmasında maske, mesafe ve kişisel temizliğin yanından aşı uygulamasının çok büyük etkisi vardır. Onun için pandemi ülke genelinde bitmediği sürece aşı silahımızı elden bırakmamalıyız. İl Sağlık Müdürlüğü olarak da aşılama hizmetlerimizi gevşetmeden sürdürmekteyiz. Daha öncede açıkladığımız gibi yerli aşımız TURKOVAC ile şimdi daha rahat ve güvendeyiz. Şimdiye kadar hiç aşı yaptırmamış vatandaşlarımız 1. ve 2. doz aşılarını TURKOVAC olarak yapabilecekleri gibi, daha önce 1 ve 2. dozu Biontech veya Sinovac olarak yaptıran vatandaşlarımız, hatırlatma dozu olarak 3. ve 4. dozu TURKOVAC yaptırabilirler. Biontech ve Sinovac aşı türünde olduğu gibi TURKOVAC aşı noktalarımızı da her geçen gün daha da yaygın hale getiriyoruz. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanemize ilave olarak Kovancılar ve Karakoçan Devlet Hastanelerinde devam eden TURKOVAC aşı uygulamamıza şimdi de tüm Aile Hekimliklerimizi dahil etmiş bulunmaktayız. Vatandaşlarımız bağlı oldukları Aile Hekimliklerinden rahatlıkla aşı olabilirler. Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi ilimiz genelinde AVM ve bir çok resmi kurum dahil olmak üzere 200 ayrı noktada randevulu/randevusuz aşı yapmaktayız ve bu uygulama kamu hastanelerinde gece saat 24. 00’a kadar devam etmektedir. Ayrıca aşı temini yönünde de herhangi sıkıntımız yoktur” şeklinde konuştu.

Elazığ olarak aşılamada istenilen hedefe ulaşamadıklarını vurgulayan Polat “ Aşı karşıtlığı ve kararsız vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün azalsa da aşılamada hala Türkiye ortalamasının altındayız. Şimdiye kadar ilimizde toplam 852.329 adet aşı yapılmıştır 1.Doz aşı yapılan kişi sayısı 355.037, 2. Doz aşı 325.325 ve 139.202’ kişiye de 3.doz aşı yapılmıştır. Bu veriler sonucunda ilimizdeki 2. doz aşılanma oranı yüzde 70,7’ya yükselmiştir. Ancak Türkiye 2.doz aşı oranının yüzde 85,27 olduğunu da unutmamalıyız. Bu verilerin il ve ilçe bazındaki dağılımına gelince, merkez yüzde 70.07, Ağın yüzde 84.55, Alacakaya yüzde 75.76, Arıcak yüzde 66.49, Baskil yüzde 79.30, Karakoçan yüzde 62.75, Keban yüzde 78.97, Kovancılar yüzde 61.99, Maden yüzde 80.00, Palu yüzde 62.63 ve Sivrice ilçemizde yüzde 78.78 düzeyinde aşı yapılmıştır. Ayrıca şu an pandemi yoğun bakım yatak doluluk oranımız da yüzde 49.3’tür. Görüldüğü gibi aşılama verilerimiz istenilen düzeyde değildir. Burada aşılarını yaptırmaları ve tamamlamaları yönünde vatandaşlara bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer geldiğimiz noktada daha az pandemiden söz ediyorsak, bunda aşılamanın çok büyük katkısı vardır. Lütfen aşı olun. Çünkü pandemi mücadelesi bundan sonra aşı ile verilecektir. Bununla birlikte maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz. Maskeyi gerektiğinde hemen takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Özellikle büyüklerimizle, kronik hastalarla bir aradayken maske günlük hayatımızın vazgeçilmezi olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19