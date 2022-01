İl Sağlık Müdürü Polat, “Elazığ’da rehavetin olumsuz sonuçlarını yaşamaktayız”

En küçük olumlu bir havada vatandaşların rehavete kapılarak tedbirleri elden bıraktığını belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, "Şu an Elazığ olarak bu rehavetin olumsuz sonuçlarını yaşamaktayız. Tedavi gören hastalarımızın yüzde 98’e yakını ya aşısız ya da aşılarını tamamlamayanlar oluşturmaktadır” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin kişide bir haftalık toplam yeni korona virüs vaka sayılarının yer aldığı insidans haritasını yayınlamıştı. Haftalık insidans haritasında Elazığ’da vaka oranı 100 binde 364,65 olarak görüldü. Elazığ 15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan ilk 10 il arasına girdi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, vatandaşları tedbirler konusunda bir kez daha uyardı.

Elazığ’da haftalık vaka sayısının 100 binde 365’e yükseldiğini belirten Prof. Dr. Polat” Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre Elazığ, da haftalık vaka sayısında artış yaşandığını belirtilmektedir. Elbette ki bu ne arzu ettiğimiz bir sonuç, nede aldığımız tedbirlerin karşılığıdır. Oysa aşı uygulamasında istediğimiz hedeflere ulaşmasak ta mevcut yapılan aşılarla birlikte vaka sayısında düşüşe geçmiş ve olumlu bir hava yakalamıştık. Buna rağmen İl Sağlık Müdürlüğü olarak pandemiyi önlemede almış olduğumuz tedbirlerimizi gevşetmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hala ilimiz genelindeki 200 noktada randevulu/randevusuz aşı yapmaya devam etmektedir. Hastanelerimizde gece saat 24.00’a kadar aşı yapılmakta. Bunlara ilave olarak vatandaşlarımızın yoğun olarak başvurduğu resmi kurumların başında gelen valilik, belediye başkanlığı, tapu ve kadastro müdürlüğü ve adliye sarayı binalarının girişlerine yeni aşı stantları açtık ve AVM stant uygulamalarımız da devam etmektedir. Üzülerek belirtmeliyim ki en küçük olumlu bir havada vatandaşlarımız rehavete kapılmakta ve tedbirleri elden bırakmaktadır. Şu an Elazığ olarak bu rehavetin olumsuz sonuçlarını yaşamaktayız. Ancak çok kısa bir süre önce yaptığımız açıklamalarda Omicron varyantının artık ilimizde de görüldüğünü ve bunun birlikte vaka artışlarının yükselişe geçtiğini belirtmiştik” diye konuştu.

“Yerli aşımız TURKOVAC ile daha güçlüyüz”

Başta aşı olmak üzere pandemi tedbirleriyle bu yükselişin durdurulacağını vurgulayan Polat “ Hala aşıyla tanışmayan ülkeler bulunmaktadır. Buna rağmen ülke olarak kendi aşımızı ürettik. Şimdi yerli aşımız TURKOVAC ile daha güçlüyüz. Şu an Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde uygulama devam etmektedir. Elbette aşı tercihimizin başında TURCOVAC gelmektedir. Yeni varyantlardaki bulaşma hızının çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarına tüm zamanlardan daha çok ihtiyacımız vardır. Maskesiz dolaşmamalı, kalabalıklara zorunlu olmadıkça girmemeli ve yakın mesafelerden kaçınmalıyız. Burada vatandaşlara bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Elazığ aşı haritasında hala istenilen yerde değildir. Bilimsel dayanağı olmayan söylentilere itibar etmeyin ve bir an önce aşılarınızı tamamlayın. Hastane istatistiklerimize bakıldığında şu an servis ve yoğun bakımlarda tedavi gören hastalarımızın yüzde 98’e yakını ya aşısız ya da aşılarını tamamlamayanlar oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.