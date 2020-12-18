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İl Sağlık Müdürü Öznavruz: “Sobalı bir odada uyuyorsanız asla güvende değilsiniz”

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, “Sobalı bir odada uyuyorsanız asla güvende değilsiniz. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla kapalı ortamlarda meydana gelir” dedi.

Sağlık 18.12.2020, 14:36
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İl Sağlık Müdürü Öznavruz: “Sobalı bir odada uyuyorsanız asla güvende değilsiniz”

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, “Sobalı bir odada uyuyorsanız asla güvende değilsiniz. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla kapalı ortamlarda meydana gelir” dedi.

Kış aylarının gelmesiyle artan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulunan Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, karbonmonoksit zehirlenmelerinde vatandaşların bilinçlenmesi gerektiğini söyledi. Karbonmonoksit zehirlenmesiyle ilgili bilgiler veren Öznavruz, “Sessiz katil olarak tanımlanan karbonmonoksit tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Odun, kömür, tezek, doğal gaz, tüp gazı, benzin, gaz yağı gibi karbon içeren yakıtların yanması sırasında oluşur. Karbonmonoksit asıl olarak yanma tam olmadığında oluşur. Tam yanma sağlanarak karbonmonoksit gazının oluşumunun engellenmesi gerekmektedir. Tam yanma olması için ortamda yeterli ve sürekli oksijen bulunmalıdır. Karbonmonoksit zehirlenmelerinde kış mevsimi, lodos, ters rüzgar, kötü-yetersiz-tıkalı bacalar, kalitesiz yakıt, soba kurma ve yakma hataları, doğalgaz-şofben tesisatı hataları, menfezler-bacalardaki mimari hatalar, ilgisizlik, dikkatsizlik ve ihmal en önemli faktörlerdir" dedi.

“Kısa sürede müdahale edilmezse ölümle sonuçlanabilir”

Karbonmonoksidin vücuda solunum yoluyla direkt kana geçtiğini belirten Dr. Hasan Öznavruz, “Sobalı bir odada uyuyor iseniz asla güvende değilsiniz. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeniyle meydana gelir. Kullanılan bacalar usulüne uygun değilse hava menfezleri kapatılmış ise kalitesiz yakıt kullanılıyor ise yatarken sobaya kömür ilave ediliyorsa, soba hava giriş çıkışlarının kapalı olması lodos ve ters rüzgar olarak tabir ettiğimiz durumlar zehirlenmelere sebep olmaktadır. Karbonmonoksit zehirlenmelerinde kısa süre içerisinde müdahale yapılmaz ise ölümle sonuçlanabilmektedir" diye konuştu.

“Yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybediyor”

Karbonmonoksit zehirlenmelerinin kış aylarında önemli halk sağlığı sorunu olduğunu ifade eden Öznavruz, konuşmasına şöyle devam etti:

“Önemli bir halk sağlığı sorunu olan ve her yıl özellikle kış aylarında sobaların, kombilerin ve şofbenlerin yanmasıyla birlikte ülkenin hemen her bölgesinden çok sayıda karbonmonoksit zehirlenmesi vakaları ile karşı karşıya kalınmaktadır. Nice ocaklar sönmekte ve aile boyu facialar yaşanmaktadır. Yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetmekte, bir o kadarı da sakat kalmaktadır. Özellikle soba dumanına bağlı karbonmonoksit zehirlenmeleri topluca ölümlere yol açmaktadır. Bir aileden çok sayıda kişi aynı anda kaybedilmektedir Alınacak tedbirlerle karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı ölümler önlenebilir ölümlerdir. Vatandaşlarımız kış mevsiminde bu konularda gerekli önlemleri aldıkları zaman sonu ölümle sonuçlanan bu vahim tabloların görülmesini engelleyebiliriz. Sağlıklı ve bol oksijenli ortamlarda kalın."
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