İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, “Dünyanın gelişmiş ülkelerinden insanlar sağlık ve diş ile ilgili hizmet almak için bu ülkeye geliyorsa sizler sayesinde”

Marmara Üniversitesi’nde 22 Kasım Diş Hekimliği Günü İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu’nun katılımıyla kutlandı. Programda hekim ve hekim adaylarıyla bir araya gelen Memişoğlu, “Dünyanın gelişmiş ülkelerinden dahi insanlar sağlık ve özellikle de diş ile ilgili hizmet almak için bu ülkeye geliyorsa ve sağlık turizminde en önemli kalemlerimizden birisi diş tedavileri ve hizmetleri ise bu sizler sayesinde var“ dedi.

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde 22 Kasım Diş Hekimleri Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Programa; İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Özkan, diş hekimleri ve çok sayıda diş hekimi adayı katıldı.

“Çok daha güzel günlerde “Diş Hekimleri Günü’nü kutlama dileklerimi iletiyorum”

Türk Diş Hekimliğinin 114’üncü yılını kutlamak amacıyla diş hekimleri ve hekim adaylarıyla bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, “Bizler özverili bir toplumun özverili bir mesleğin temsilcileri olarak bulunuyoruz. Bunu hep hissetmenizi istiyorum. Diş tedavisi bazen korkutucu geliyor ama milimetrik ve milimetrikten küçük işlerle iş yapıyorsunuz. Ve bu yaptığınız işin de ben dünya çapında standardının çok yüksek olduğunu gördüm. Onun için her birinize teşekkür ediyorum. Sizleri yetiştiren hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ailelerinize teşekkür ediyorum. Bugün baktığınız zaman dünyanın gelişmiş ülkelerinden dahi insanlar özetle sağlık ve özellikle de diş ile ilgili hizmet almak için bu ülkeye geliyorsa ve sağlık turizminde en önemli kalemlerimizden birisi diş tedavileri ve hizmetleri ise sizler sayesinde bu var. Ne kadar iyi olduğunuzu, ne kadar başarılı olduğunuzu sadece bu örnek bile topluma anlatmaya yeter. Ben çok daha başarılı, çok daha güzel günlerde “Diş Hekimleri Günü’nü kutlama dileklerimi iletiyorum. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Özkan ise “Çok güzel bir gün. 22 Kasım tüm dünyada da Diş Hekimleri Günü olarak kutlanıyor. Biz de bu özel günümüzde İl Sağlık Müdürümüzü davet ettik. Kendisinin öğrenci, hoca ve akademisyenlerle bir araya gelmesini istedik. Sağ olsun hocamız bizi kırmadı ve geldi. Bugün bizim için çok önemli bir gün. Çünkü diş hekimliği yaklaşık 114 senedir icra edilen bir meslek. Daha önce tıpla birlikte yapılıyordu ama 114 senedir ayrı olarak icra edilen bir meslek. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi şu anda sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın en geniş fakültesi. Şu anda 330 tane diş ünitemiz var ve burada tüm cerrahileri, tüm ameliyatları yapıyoruz. Genel anestezi ameliyathanemiz var. Ortodondik dediğimiz çene problemleri olan vakaları, genel anestezi altında tedavi ediyoruz.” diye konuştu.

Konuşmalarının ardından fakülte öğrencileri tarafından hazırlanan derginin ilk sayısı İl Sağlık Müdürü Memişoğlu’na hediye edildi. Program sonunda hekim ve hekim adayları İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ile toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.