İl Sağlık Müdürü Kalkan: “Artık elimizde çok güçlü bir silahımız var”

Tekirdağ İl Sağlık Müdür Dr. Kalkan, şu ana kadar şehirde 2 binin üzerinde TÜRKOVAC aşısı yaptırıldığını ifade ederek, “Çok şükür artık elimizde çok güçlü bir silahımız var. Yerli ve milli gururumuz olan TÜRKOVAC’ımız var” dedi.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, kent genelinde yapılan aşılar hakkında bilgi vererek, vatandaşları tedbirli olmaya ve aşılanmaya davet ederek şehir kent genelinde şu ana kadar 2 milyona yakın aşı yapıldığını ifade etti. Kısa süre önce uygulamaya konulan yerli ve milli TÜRKOVAC aşısı hakkında da konuşan Kalkan, kente şu ana kadar 2 binin üzerinde yerli aşı sayısına ulaştıklarını, korona virüse karşı artık çok daha güçlü bir silahı ellerinde bulundurduklarını sözlerine ekledi.

“Omicron varyantı etkisini göstermeye başladı. Bununla beraber vakalarımız hızlı bir yükseliş trendine girdi" diyen Dr. Ali Cengiz Kalkan, "Buna yönelik olarak bizim bölgemiz, özellikle çalışan nüfusun fazla olduğu, sanayi bölgesi ve hareketli bir coğrafya. Dolayısıyla vaka sayılarının artışı da Türkiye’nin diğer illerinde bizim bölgemizde biraz daha fazla görülmektedir. Buna karşı biz her zaman söylediğimiz gibi özellikle kış ayları içerisindeyiz. Kapalı ortamlarda, havalandırması az ortamlarda, kalabalık ve mesafeye dikkat edilmeksizin oturulmamasını, özellikle bu virüs ile ilk kez karşılaşıyor oluşumuzun farkındalığı ile özellikle bu dönem kişisel tedbirleri en yükseğe taşımak zorundayız. Bunun ilk etabı önce hastalanmamak için koruyucu tedbirler. Buna dikkat etmeliyiz. Hastalanma durumunda da en az zararla atlatmak için aşılanmalıyız. Bölgemizde il Sinovac aşısıyla vatandaşlarımızı aşılamaya başladık. Şubat ayının 4’ünde Bionteck ile aşılamaya başladık. Sonra ise TURKOVAC aşısıyla vatandaşlarımızı aşılamaya başladık” ifadelerini kullandı.

Kalkan açıklamasının devamında, “Yani ilimizde 2 milyona yakın insanı aşıladık. Bunların 865 bin tek doz, 2 doz 760 bin, 3’üncü dozunu tamamlayan nüfus sayımız 320 bin. 4’üncü dozumuzda da 75 bin civarındayız. Ancak özellikle hatırlatama dozlarını olmaya vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Çok şükür artık elimizde çok güçlü bir silahımız var. Yerli milli gururumuz olan TÜRKOVAC’ımız var. TÜRKOVAC aşımızla da şehir hastanemizde aşılanma hizmetimiz başladı. Şu ana kadar 2 binin üzerinde vatandaşımız aşılandı. Çok yakın bir süre içerisinde bütün sağlık kuruluşlarımızda kendi aşımızla da eş zamanlı diğer aşıları da yapılabildiğini göreceğiz. Önce tedbirlerimizi alalım, hastalanmayalım. Aşımızı olalım. Yakalanırsak da çok az bir hasarla atlatalım. Aşı öldürmez. Aşısızlık öldürür” dedi.